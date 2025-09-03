¡Regularízate! Multas, placas y licencia con descuentos

El gobierno de Baja California , por medio de la Secretaría de Hacienda, puso en marcha un decreto que permitirá a contribuyentes y automovilistas regularizar sus obligaciones fiscales y trámites vehiculares sin recargos ni sanciones acumuladas.

El programa contempla un esquema de descuentos escalonados para quienes realicen sus pagos de multas, placas y licencias en una sola exhibición: 100% en septiembre, 75% en octubre, 50% en noviembre y 25% en diciembre.

Fechas en que estarán vigentes los descuentos en Baja California

La medida, publicada en el Periódico Oficial del Estado , entró en vigor el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 27 de diciembre de este año.

Con ello, se busca incentivar que los ciudadanos se pongan al corriente lo antes posible y aprovechen mayores beneficios.

¿Qué trámites tendrán descuento en Baja California?

La Secretaría de Hacienda del estado detalló que el decreto abarca distintas áreas de regularización:



Multas y recargos fiscales generados hasta el 31 de agosto

generados hasta el 31 de agosto Derechos extemporáneos vehiculares , incluyendo canje de placas, tarjeta de circulación y renovaciones, siempre que correspondan a placas emitidas a partir de 2022

, incluyendo canje de placas, tarjeta de circulación y renovaciones, siempre que correspondan a placas emitidas a partir de 2022 Licencias de conducir

Además, Hacienda precisó que el beneficio aplica para vehículos con placas expedidas desde 2022, además de que incluye multas y derechos extemporáneos generados hasta el 31 de marzo, así como recargos en el pago de impuestos estatales.

¿Dónde y cómo aprovechar el beneficio?

Los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas en todo el estado o realizar sus pagos en línea a través del portal oficial .

La campaña de difusión impulsada por la Secretaría de Hacienda lleva como lema Aprovecha el Decreto de condonación en trámites de control vehicular e impuestos estatales y #PonteAlCorriente e invita a no dejar pasar la oportunidad de acceder a descuentos que se reducen mes con mes.

Alivio económico para las familias, expresa la gobernadora

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que este decreto forma parte de las medidas de apoyo económico impulsadas por su administración. “Queremos cerrar el año con ciudadanos al corriente y sin la carga de deudas acumuladas que afectan la economía familiar”, señaló.

Con este esquema, el gobierno estatal busca no solo incentivar la regularización fiscal y vehicular, sino también fortalecer la recaudación sin imponer nuevos impuestos , beneficiando a miles de familias bajacalifornianas.

