Pobladores de Tezonapa explotan contra policía de tránsito; los amarran, golpean y prenden fuego a patrullas

Cansados de los constantes abusos y extorsiones por parte de agentes de tránsito, habitantes de Tezonapa, Veracruz , protagonizaron una protesta violenta que derivó en la agresión física a dos elementos y la quema de al menos dos patrullas oficiales; además del vehículo particular del director de la delegación de tránsito, José Guadalupe Saturnino.

Los hechos ocurrieron frente a las oficinas de Tránsito y Vialidad Municipal, donde un grupo de manifestantes, con el rostro cubierto, irrumpió para exigir el fin de las extorsiones que sufren transportistas, motociclistas y comerciantes. Durante la protesta, los inconformes desvistieron, golpearon y amarraron a postes a los agentes. También incendiaron motocicletas. Los videos fueron difundidos en redes sociales.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Los manifestantes expresaron su cansancio ante los repetidos actos de corrupción por parte de los agentes, a quienes acusan de amenazar con confiscar vehículos, retirar placas y aplicar multas excesivas. Señalaron que las extorsiones son comunes cuando transportan diversos productos del campo para comercializarlos en municipios cercanos.

Las denuncias señalan que los agentes han incurrido en el decomiso de coches sin justificación legal, la exigencia de pagos superiores a los 10 mil pesos para evitar el retiro de unidades, así como amenazas de presentar cargos falsos contra quienes se niegan a entregar el dinero solicitado.

Asimismo denunciaron que están asegurando motocicletas que no cuentan con documentación o placas, así como aquellas cuyos conductores no utilizan equipo de protección o no presentan licencia de conducir.

🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Pobladores de Tezonapa, Veracruz, México, retuvieron y golpearon a al menos dos policías y quemaron patrullas frente a la sede de Tránsito Municipal. Denuncian presuntas extorsiones y abusos de autoridad. pic.twitter.com/RGa0cOSGvW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 2, 2025

La situación escaló rápidamente, obligando a la Secretaría de Seguridad del estado , elementos de la Defensa, de la Marina y de la Guardia Nacional a movilizarse a la zona para contener los disturbios.

El medio Vanguardia de Veracruz informó que, tras los altercados, decenas de comercios en la zona optaron por cerrar sus puertas ante el temor de que la violencia se intensificara.

Los inconformes aseguraron que la problemática ya había sido reportada previamente, pero la alcaldesa Claudia Rosales Colina, del Partido Verde Ecologista de México (PPVEM), no les brindó atención ni dio seguimiento a sus demandas.

Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, y se desconoce si los hechos dejaron personas lesionadas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.