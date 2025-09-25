Retrasos de 10 minutos en seis líneas del Metro CDMX hoy jueves

El Metro y Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX y la mañana de este jueves 25 de septiembre se registran retrasos y aglomeraciones en la línea 3, 8, 9, 12, A y B, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Líneas del Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones

Usuarios reportan que en la línea A hay retrasos debido a que se retiró un tren para revisión, por lo que los convoys están tardando alrededor de 5 minutos en avanzar. En la estación Peñón no ha pasado el tren en 15 minutos.

También se reportan retrasos de hasta 10 minutos en la línea 12 , en la estación Tláhuac hay aglomeraciones pues los trenes rumbo a Mixcoac están tardando en pasar.

En la línea 7 también se reportan retrasos y aglomeraciones, en la estación San Joaquín el Metro está detenido. En la línea 9 también hay lento avance, el convoy esta tardando alrededor de 4 minutos por estación.

Autoridades del Metro CDMX informan sobre retrasos en la línea A

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) se tuvo que retirar un tren para revisión en la línea A, por ello se pide a los usuarios tomar en cuenta esta situación. Respecto a los retrasos en la línea 2, las autoridades informaron que no se presentan averías y se agilizará la circulación de los trenes.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2025

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

Usuarios reportan que el Metrobús tiene retrasos y aglomeraciones en la línea 1 que va de Indios Verdes a El Caminero, además, en la estación Tepalcates de la línea 2 hay aglomeraciones y hay pocos trenes con destino a Colonia del Valle. Así que si vas a utilizar algiuna de estas líneas se recomienda salir con tiempo o buscar alternativas viales.

¿Cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada con el celular?

Puedes recargar tu tarjeta desde la aplicación de Mercado Pago siguiendo estos pasos:

Descarga y abre la aplicación de Mercado Pago en tu celular

Selecciona la opción de “recarga transporte”

Desliza la tarjeta en la parte trasera del móvil

Selecciona el monto a cargar

Autoriza la transacción

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado? [VIDEO] Diariamente cientos de automovilstas invaden el carril confinado del Metrobús sin saber que además de la multa económica, tiene otras sanciones, aquí te contamos.