Bloqueos y manifestaciones hoy, 25 de septiembre de 2025, en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

Las autoridades capitalinas informaron que este jueves 25 de septiembre de 2025 se esperan bloqueos en distintos puntos de la CDMX debido a marchas y manifestaciones programadas. Además, algunos cierres viales se derivan de accidentes y concentraciones sociales, lo que podría complicar el tráfico CDMX.

En adnNoticias te decimos dónde habrá manifestaciones hoy 25 de septiembre de 2025, qué exigen los manifestantes, y cuáles son las alternativas viales.

¿Qué marchas y manifestaciones se esperan hoy 25 de septiembre en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó al menos 15 concentraciones y 2 citas agendadas. Entre ellas destacan la protesta de vecinos en Álvaro Obregón contra la construcción de una Utopía en el Parque Ecológico “Las Águilas Japón”, así como el mitin del Colectivo “No más presos inocentes” en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha.

En Iztapalapa, choferes del transporte público protestarán en la estación Acatitla del Metro para exigir mayor seguridad ante asaltos frecuentes. También habrá marchas hoy en CDMX en apoyo a las mujeres privadas de la libertad, y distintas colectivas feministas se manifestarán frente a juzgados en la colonia Doctores.

Bloqueos en la CDMX por eventos o accidentes viales

Además de las movilizaciones sociales, se prevén bloqueos hoy CDMX por rodadas ciclistas y motociclistas, así como afectaciones en inmediaciones de recintos como la Arena Ciudad de México, el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, donde habrá conciertos masivos.

Los cierres también incluyen avenidas principales como Calzada Ignacio Zaragoza, Paseo de la Reforma y Congreso de la Unión. Estas calles cerradas hoy en CDMX podrían provocar retrasos importantes en las horas pico.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las demandas son diversas. Algunos colectivos exigen justicia para mujeres encarceladas injustamente, otros denuncian la inseguridad en el transporte público. En el caso de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, su movilización busca avances en las investigaciones pendientes.

Por su parte, colectivos cannábicos, como “La Comuna 4:20” y “Laboratorio 4:20”, solicitan regulación del consumo y espacios de tolerancia. En tanto, estudiantes y sindicatos realizarán actos por el aniversario de Ayotzinapa y en solidaridad con Palestina.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

La SSC recomienda evitar zonas como Calzada de las Águilas, Congreso de la Unión, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Periférico Sur y la zona de CU. Como rutas alternas se sugieren Viaducto, Circuito Interior y Eje 3 Oriente.

Para quienes deban circular por el Centro Histórico, se recomienda usar Eje Central y José María Izazaga para evitar retrasos ocasionados por marchas y calles cerradas hoy en CDMX.

¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula del jueves 25 de septiembre de 2025, no podrán circular los autos con holograma 1 y 2, engomado verde, terminación de placas 1 y 2.