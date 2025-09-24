Estudiantes rinden homenaje a Jesús, alumno del CCH Sur asesinado

Estudiantes y padres de familia llevaron flores blancas y carteles al CCH Sur para rendir homenaje a Jesús, alumno asesinado en pleno plantel por otro compañero.

Su cuerpo será trasladado a Veracruz, de donde es originario

Hay un altar en uno de los accesos principales

Compañeros que no lo conocían se solidarizan con su muerte

Alumnos piden mayor seguridad tanto dentro como afuera del plantel