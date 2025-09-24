Estudiantes rinden homenaje a Jesús, alumno del CCH Sur asesinado
Decenas de estudiantes y padres de familia llevaron flores y veladoras al CCH Sur y rindieron homenaje a Jesús, alumno asesinado en el plantel.
Estudiantes y padres de familia llevaron flores blancas y carteles al CCH Sur para rendir homenaje a Jesús, alumno asesinado en pleno plantel por otro compañero.
- Su cuerpo será trasladado a Veracruz, de donde es originario
- Hay un altar en uno de los accesos principales
- Compañeros que no lo conocían se solidarizan con su muerte
- Alumnos piden mayor seguridad tanto dentro como afuera del plantel