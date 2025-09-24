inklusion.png Sitio accesible
Estudiantes rinden homenaje a Jesús, alumno del CCH Sur asesinado

Decenas de estudiantes y padres de familia llevaron flores y veladoras al CCH Sur y rindieron homenaje a Jesús, alumno asesinado en el plantel.

Publicado por: Adriana Pacheco

Estudiantes y padres de familia llevaron flores blancas y carteles al CCH Sur para rendir homenaje a Jesús, alumno asesinado en pleno plantel por otro compañero.

  • Su cuerpo será trasladado a Veracruz, de donde es originario
  • Hay un altar en uno de los accesos principales
  • Compañeros que no lo conocían se solidarizan con su muerte
  • Alumnos piden mayor seguridad tanto dentro como afuera del plantel
CDMX
