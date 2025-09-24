Desalojan instalaciones de la Prepa 6 de la UNAM por amenaza de bomba

Durante la tarde de este miércoles 24 de septiembre se dio a conocer que alumnos y docentes de la Prepa 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), fueron desalojados de las instalaciones luego de una amenaza de bomba que se encontró en la zona de biblioteca del plantel.

Información obtenida por Jesús Arias, reportero de adn Noticias y Fuerza Informativa Azteca (FIA), reveló que al lugar arribó personal de bomberos de la UNAM, así como Protección Civil de la alcaldía Coyoacán y policía capitalina, quienes realizaron una revisión exhaustiva en el plantel.

¿Qué pasó en la Prepa 6 de la UNAM?

Los reportes que se han dado a conocer hasta el momento, señalan que fue alrededor de las 14:00 horas de este miércoles que las autoridades correspondientes comenzaron a desalojar las aulas de la Prepa 6 de la UNAM , además de que se cerraron las puertas para impedir el ingreso de más estudiantes.

Versiones que han surgido sobre el tema, sugieren que en la zona de biblioteca del plantel se encontró una nota en la que se alertaba por una supuesta bomba dentro de las instalaciones. Por otro lado, se sugirió que a través de grupos de redes sociales se lanzaron amenazas contra el cuerpo estudiantil sin dar mayores detalles.

Niegan presencia de bomba en la Prepa 6 de la UNAM

A pesar de la emergencia que se reportó durante la tarde de este miércoles 24 de septiembre en las instalaciones de la Prepa 6 de la UNAM , autoridades descartaron que se haya encontrado algún tipo de explosivo dentro de las aulas y demás espacios.

Suspenden clases en la Prepa 6 tras amenaza de bomba

Pese a ello se dio a conocer que las clases de este miércoles 24 de septiembre de 2025 quedaron oficialmente suspendidas, pues las autoridades académicas y de seguridad de la CDMX mantuvieron por varios minutos los operativos de seguridad.

Hasta el momento la máxima casa de estudios de nuestro país no ha emitido algún informe sobre lo ocurrido en su plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Amenazas de bombas en instalaciones de la UNAM en los últimos meses

Vale la pena mencionar que a lo largo de este 2025 se han emitido diversas amenazas de bombas en planteles de la UNAM, pues más allá de lo ocurrido en la Prepa 6, el pasado 18 de septiembre se reportó un artefacto explosivo en la Facultad de Economía de la universidad.

De igual forma, el 7 de abril la Prepa 5 recibió una amenaza por los mismos hechos, lo cual llevó a la suspensión de clases en el plantel.

