Así se vive el aniversario 68 del Mercado de la Merced en la CDMX

Es el aniversario número 68 del Mercado de la Merced

Locatarios regalan comida en forma de agradecimiento a los clientes

Colocaron sonideros para ambientar todo el Mercado

Algunos locatarios cumplen más de 20 años en la zona

El Mercado de la Merced es uno de los más grandes e importantes de la CDMX

En este mercado se pueden encontrar frutas, verduras, cortes de carne y demás

