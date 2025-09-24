inklusion.png Sitio accesible
Así se vive el aniversario 68 del Mercado de la Merced en la CDMX

Cada año las y los locatarios del Mercado de la Merced realizan una fiesta en la que regalan comida, bebidas y más; el aniversario de este 2025 ya se festeja.

Publicado por: Yael Toribio

  • Es el aniversario número 68 del Mercado de la Merced
  • Locatarios regalan comida en forma de agradecimiento a los clientes
  • Colocaron sonideros para ambientar todo el Mercado

  • Algunos locatarios cumplen más de 20 años en la zona
  • El Mercado de la Merced es uno de los más grandes e importantes de la CDMX
  • En este mercado se pueden encontrar frutas, verduras, cortes de carne y demás

