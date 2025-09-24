Así se vive el aniversario 68 del Mercado de la Merced en la CDMX
Cada año las y los locatarios del Mercado de la Merced realizan una fiesta en la que regalan comida, bebidas y más; el aniversario de este 2025 ya se festeja.
- Es el aniversario número 68 del Mercado de la Merced
- Locatarios regalan comida en forma de agradecimiento a los clientes
- Colocaron sonideros para ambientar todo el Mercado
- Algunos locatarios cumplen más de 20 años en la zona
- El Mercado de la Merced es uno de los más grandes e importantes de la CDMX
- En este mercado se pueden encontrar frutas, verduras, cortes de carne y demás
