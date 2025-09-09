Descanso obligatorio: Los autos que no pueden transitar por el Hoy No Circula este 9 de septiembre

El Hoy No Circula hará que miles de conductores se queden en casa de forma obligada este martes 9 de septiembre, con autoridades revisando que no haya autos que incumplan las normas en las principales avenidas de la Ciudad de México y del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, todos los autos que no cumplan con el programa del Hoy No Circula serán acreedores a una multa económica y en algunos casos podrían ser llevados al corralón.

Los autos con descanso obligatorio por el Hoy No Circula

Para el día de hoy, los autos afectados por el Hoy No Circula son todos los que cumplen con las siguientes características:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

Recordando que el programa comienza a aplicar desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, es decir, durante la mayor parte del día, por lo que sería muy difícil ‘evadir la ley’ saliendo en un día que no corresponde a tu vehículo.

La multa por incumplir el Hoy No Circula

Romper el programa Hoy No Circula provocará multas que van de 20 a 30 UMAS, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos en 2025, de acuerdo con la actualización más reciente.

Este programa, que se aplica desde 1989 y su versión sabatina desde 2008, busca disminuir los niveles de contaminación en la capital y su zona conurbada, promoviendo una mejor calidad del aire para sus habitantes.

Los autos que NO se deben preocupar del Hoy No Circula

Por otro lado, la CAMe también estableció que miles de autos pueden circular libremente por el Valle de México, sin tener que preocuparse por el programa del Hoy No Circula , tal es el caso de:

Autos con holograma de verificación 0 y 00

de verificación Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos con placas de discapacidad

Transporte público

Motocicletas

