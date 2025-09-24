Movilizaciones y protestas en CDMX por el aniversario del caso Ayotzinapa
Decenas de personas se movilizaron en calles de la CDMX para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; suman 11 años del caso.
- Este 2025 se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
- Decenas de personas se movilizaron en calles de la CDMX para exigir respuestas
- Jóvenes encapuchados realizaron actos vandálicos en varios puntos
- Padres y familiares de los normalistas siguen exigiendo respuestas claras y contundentes
- No han habido más actualizaciones sobre los resultados de la investigación
- El caso Ayotzinapa es uno de los más sonados y polémicos en la historia reciente de México
