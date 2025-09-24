inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Movilizaciones y protestas en CDMX por el aniversario del caso Ayotzinapa

Decenas de personas se movilizaron en calles de la CDMX para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; suman 11 años del caso.

Compartir:
Publicado por: Yael Toribio

  • Este 2025 se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
  • Decenas de personas se movilizaron en calles de la CDMX para exigir respuestas
  • Jóvenes encapuchados realizaron actos vandálicos en varios puntos

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

  • Padres y familiares de los normalistas siguen exigiendo respuestas claras y contundentes
  • No han habido más actualizaciones sobre los resultados de la investigación
  • El caso Ayotzinapa es uno de los más sonados y polémicos en la historia reciente de México

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!