Movilizaciones y protestas en CDMX por el aniversario del caso Ayotzinapa

Este 2025 se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Decenas de personas se movilizaron en calles de la CDMX para exigir respuestas

Jóvenes encapuchados realizaron actos vandálicos en varios puntos

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Padres y familiares de los normalistas siguen exigiendo respuestas claras y contundentes

No han habido más actualizaciones sobre los resultados de la investigación

El caso Ayotzinapa es uno de los más sonados y polémicos en la historia reciente de México

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.