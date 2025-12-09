Accidente en las escaleras eléctricas de Metro Ciudad Deportiva deja 12 personas heridas

Durante la tarde de este martes 9 de diciembre se registró un accidente al interior de la estación del Metro Ciudad Deportiva, específicamente, en las escaleras eléctricas que se utilizan para ingresar, en donde 12 personas resultaron lesionadas.

Varios usuarios quedaron atorados en la escalera, ya que literalmente se formó una avalancha de gente en ella. Poco después llegaron los equipos de atención médica y atendieron a la mayoría en el lugar; a los más graves los trasladaron al hospital.

¿Qué pasó en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9?

La señora Gisela fue una de las afectadas en el accidente, quien le contó los detalles a adn40: "Íbamos subiendo en la escalera, de repente empezaron a gritar que alguien se había atorado y todo el mundo se echó para atrás y empezamos a intentar bajar. No faltó quien se empezó a caer y se llevó a otro y a otro", contó.

Precisamente, el incidente ocurrió después de un evento masivo en el Palacio de los Deportes. Al terminar, muchas personas fueron al metro para seguir su camino, pero una aglomeración en las escaleras eléctricas terminó en este accidente.

Específicamente, una persona quedó atorada antes de llegar a la parte alta de la escalera, lo que provocó que todas las personas detrás comenzaran a caer y algunas también quedaran prensadas.

La persona más afectada fue una señora con una luxación en un hombro, mientras que también un menor de 4 años sufrió heridas leves; ambos fueron atendidos en un hospital, mientras que las demás personas recibieron atención en el lugar.

