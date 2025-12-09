Las 5 utopías de Iztapalapa donde se pueden canjear los vales de Mercomuna en CDMX

El programa social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto, mejor conocido como " Mercomuna ", avanza en la Ciudad de México (CDMX) y ahora todas las personas que recibieron los vales podrán canjearlos sin complicaciones acudiendo a los lugares específicos para cada alcaldía.

Los vales de Mercomuna cuentan con una cantidad de mil pesos que le sirve a la población para poder adquirir productos de la canasta básica alimentaria, mediante canje en comercios y tiendas locales específicas. Un programa que nación en la pandemia de Covid-19, en la alcaldía Iztapalapa, y que ahora aplica en toda la capital.

Puntos de canje de los vales de Mercomunca en Iztapalapa

De está manera, las autoridades anunciaron la ubicación de los puntos de canje para los vales de Mercomunca en Iztapalapa, los cuales son:



Utopía Ixtapalcalli (cultural). SAPCI, ubicada en Cuauhtémoc 55, San Pablo, Iztapalapa, 09000, Ciudad de México

(cultural). SAPCI, ubicada en Cuauhtémoc 55, San Pablo, Iztapalapa, 09000, Ciudad de México Utopía La Cascada. SAPCI, ubicada en San Lorenzo Xicotencatl

SAPCI, ubicada en San Lorenzo Xicotencatl Utopía Estrella . SAPCI, ubicada en Av. San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa, 09850, Ciudad de México

. SAPCI, ubicada en Av. San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa, 09850, Ciudad de México Utopía Atzintli . SAPCI, en Av. Ermita Iztapalapa S/N, Col. Xalpa, Iztapalapa

. SAPCI, en Av. Ermita Iztapalapa S/N, Col. Xalpa, Iztapalapa Utopía Vaso Regulador. SAPCI, ubicada en Av. Manuel Cañas Esquina Villa General Roca, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcoátl

Cabe destacar que en la alcaldía Iztapalapa también hay otros módulos de canje, los cuales puedes encontrar completos en este link. Todas ellas operan de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

🛒✨ Con #MERCOMUNA, los impuestos de las y los capitalinos regresan directo a las mesas de las familias y a los negocios de barrio. En 2025 destinamos 900 mdp para que más de 300 mil personas puedan adquirir productos de abasto popular en tienditas, mercados y comercios locales.… pic.twitter.com/Os40C7j12k — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 10, 2025

