inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Diputados prohíben venta de vapeadores en México; penas de hasta 8 años de prisión

Las 5 utopías de Iztapalapa donde se pueden canjear los vales de Mercomuna en CDMX

Los vales de Mercomuna pueden ser utilizados por personas de entre 19 y 56 años para adquirir productos en mercados y comercios locales

vales de Mercomuna en Iztapalapa
vales de Mercomuna en Iztapalapa|X: @SeMujeresCDMX
Notas,
Ciudad
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El programa social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto, mejor conocido como " Mercomuna ", avanza en la Ciudad de México (CDMX) y ahora todas las personas que recibieron los vales podrán canjearlos sin complicaciones acudiendo a los lugares específicos para cada alcaldía.

Los vales de Mercomuna cuentan con una cantidad de mil pesos que le sirve a la población para poder adquirir productos de la canasta básica alimentaria, mediante canje en comercios y tiendas locales específicas. Un programa que nación en la pandemia de Covid-19, en la alcaldía Iztapalapa, y que ahora aplica en toda la capital.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Puntos de canje de los vales de Mercomunca en Iztapalapa

De está manera, las autoridades anunciaron la ubicación de los puntos de canje para los vales de Mercomunca en Iztapalapa, los cuales son:

  • Utopía Ixtapalcalli (cultural). SAPCI, ubicada en Cuauhtémoc 55, San Pablo, Iztapalapa, 09000, Ciudad de México
  • Utopía La Cascada. SAPCI, ubicada en San Lorenzo Xicotencatl 
  • Utopía Estrella. SAPCI, ubicada en Av. San Lorenzo 312, San Juan Xalpa, Iztapalapa, 09850, Ciudad de México
  • Utopía Atzintli. SAPCI, en Av. Ermita Iztapalapa S/N, Col. Xalpa, Iztapalapa
  • Utopía Vaso Regulador. SAPCI, ubicada en Av. Manuel Cañas Esquina Villa General Roca, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcoátl 

Cabe destacar que en la alcaldía Iztapalapa también hay otros módulos de canje, los cuales puedes encontrar completos en este link. Todas ellas operan de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX

LO MÁS VISTO