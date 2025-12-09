Locatel lanza Lengua de Señas Mexicana en videollamadas que ya opera en CDMX

La CDMX habilitó un nuevo sistema de atención a través de Locatel que permite a las personas sordas comunicarse por videollamada en Lengua de Señas Mexicana (LSM). El servicio opera desde la plataforma habitual y brinda apoyo inmediato en:



Trámites

Orientación

Emergencias

La medida responde a una demanda histórica de accesibilidad para más de 160 mil personas con discapacidad auditiva, de acuerdo con el INEGI.

La implementación del servicio se diseñó con intérpretes certificados y contempla comunicación directa y confidencial.

Atención en videollamada con intérpretes especializados

El sistema funciona con cualquier teléfono o computadora con cámara. Las personas usuarias se enlazan con intérpretes en LSM que transmiten instrucciones y respuestas en tiempo real. El esquema elimina la dependencia de familiares o acompañantes y permite un trato directo con los equipos de Locatel.

Las autoridades destacan que el modelo fortalece la autonomía y garantiza acceso oportuno a servicios esenciales. La capacidad de respuesta inmediata en situaciones de emergencia es considerada un beneficio crítico para la comunidad sorda.

Servicios disponibles en Locatel bajo este esquema

Con la nueva modalidad, las personas sordas pueden:



Solicitar la Tarjeta Incluyente

Gestionar trámites relacionados con discapacidad

Pedir orientación gubernamental

Reportar emergencias

El servicio funciona las 24 horas, igual que las líneas tradicionales. La ampliación de acceso busca homogeneizar la experiencia ciudadana y evitar rezagos por barreras de comunicación. Para el gobierno capitalino, la atención en LSM marca un precedente replicable en otros servicios públicos.

¿Quiénes participaron en la creación de este proyecto?

La ADIP, el Instituto de las Personas con Discapacidad y organizaciones de la comunidad sorda participaron en la construcción del modelo. Este diseño colaborativo asegura que la herramienta responda a necesidades reales y respete estándares lingüísticos y culturales de la LSM.

Representantes de la comunidad señalan que la inclusión de LSM en Locatel reconoce su papel en la elaboración de políticas públicas. La iniciativa también refuerza la consideración de la LSM como lengua oficial y patrimonio nacional.

