CDMX puede calentarse pese al frente frío 19; el fenómeno que dispararía la contaminación en invierno

Este martes 9 de diciembre, la Ciudad de México (CDMX) amaneció con bajas temperaturas y lluvias dispersas derivadas del frente frío 19 ; sin embargo, en días anteriores se han reportaron condiciones atmosféricas que favorecen la acumulación de contaminantes.

Entre ellas, la inversión térmica registrada desde el domingo 7 de diciembre, ubicada alrededor de los dos mil 292 metros de altura, así como un fenómeno menos evidente para la ciudadanía: las islas de calor urbano, que pueden presentarse incluso en pleno invierno.

¿Qué son las islas de calor y por qué sí ocurren en una ciudad fría?

Las islas de calor urbano son zonas dentro de una ciudad donde la temperatura es más alta que en áreas rurales o menos urbanizadas. En la CDMX, estudios de la UNAM han documentado diferencias de tres hasta cuatro grados entre alcaldías con mayor densidad de construcciones —como Iztapalapa, Benito Juárez o Venustiano Carranza— y zonas con vegetación o altitud elevada.

Aunque suelen asociarse con el verano, los especialistas explican que también pueden presentarse en invierno. Esto ocurre porque materiales como el asfalto y el concreto acumulan calor durante el día, incluso en jornadas frías, y lo liberan lentamente por la noche.

A esto se suma el calor antropogénico : vehículos, comercios, actividad humana y calefacción en algunos sectores.

El resultado es que, aunque la sensación térmica general sea baja, la ciudad mantiene un “suelo caliente” que modifica la circulación del aire y favorece condiciones de estancamiento.

Inversión térmica y frente frío: la mezcla que agrava el problema y acerca a la contingencia ambiental

La inversión térmica del pasado fin de semana actúa como una “tapa” que impide que el aire caliente y los contaminantes asciendan. Cuando coincide con una isla de calor, la capa cálida atrapada sobre la ciudad ayuda a retener partículas PM2.5, PM10 y ozono cerca del nivel de respiración.

Los especialistas advierten que, aun con temperaturas bajas, esta combinación puede aumentar la contaminación y elevar la posibilidad de una contingencia ambiental si la atmósfera no mejora durante el día.

Calidad de aire en la CDMX hoy 9 de diciembre

De acuerdo al análisis de la calidad de aire de la CDMX , este martes ésta es aceptable, es decir, que el riesgo es moderado debido a la acumulación de contaminantes SO2, PM10 y PM2.5.

Esta situación es especial es las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco; además de Tlalnepantla en el Estado de México.

Así puedes cuidar tu salud

Respirar aire con altas concentraciones de partículas finas puede provocar irritación, dolor de cabeza, complicaciones en personas asmáticas, además es de mayor riesgo para adultos mayores y niños. Las mañanas suelen ser las horas más críticas.

Recomendaciones:



Evitar ejercicio al aire libre al amanecer

Reducir el uso del automóvil

Usar cubrebocas con filtro en personas sensibles

en personas sensibles Consultar el Índice de Calidad del Aire constantemente

