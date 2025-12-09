Falla en escalera eléctrica de Ciudad Deportiva de la Línea 9 deja 12 lesionados
Falla en escaleras del Metro Ciudad Deportiva deja 12 lesionados: efecto dominó por saturación en Línea 9. Paramédicos atienden; no hay riesgo vital.
- Al menos 12 personas resultaron lesionadas tras una caída colectiva en las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva, en la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX, durante la tarde del 9 de diciembre de 2025
- Una usuaria perdió el equilibrio por bolsas voluminosas que se atoraron, provocando un efecto dominó entre los pasajeros que descendían en hora pico, agravado por la alta saturación en la estación Ciudad Deportiva
- Personal de Seguridad Industrial e Higiene del Metro CDMX, junto con paramédicos de la Cruz Roja y ERUM, brindó primeros auxilios en la estación Ciudad Deportiva; tres lesionados fueron trasladados a hospitales, pero ninguno presenta riesgo vital
- La aglomeración en el Metro Ciudad Deportiva se incrementó por la entrega de tarjetas y fallas operativas en otras líneas como 2, 3 y 8, lo que derivó en retrasos y caos vial en Iztacalco durante el incidente de las escaleras
- Adrián Rubalcava, director del STC Metro, activó el seguro para los afectados en Ciudad Deportiva y recomendó evitar bultos excesivos en escaleras eléctricas de la Línea 9, mientras técnicos investigan la falla mecánica para evitar futuros accidentes en CDMX