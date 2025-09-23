Activistas de Greenpeace protestan en la Estela de Luz para salvar la Selva Maya
Activistas de Greenpeace escalaron la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, para exigir a Semarnat acciones inmediatas de conservación de la Selva Maya.
- Al menos nueve activistas alcanzaron 70 metro de altura en la Estela de Luz
- Desplegaron una manta de 27 metros con el mensaje “La Selva Maya grita”
- Denunciaron que este ecosistema enfrenta amenazas por la agroindustria
- Señalaron que en cinco años se han perdido 300 mil hectáreas de la selva
- Bomberos de la CDMX ayudaron con el descenso de las personas
- Greenpeace busca visibilizar la urgencia de frenar la devastación
