inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Activistas de Greenpeace protestan en la Estela de Luz para salvar la Selva Maya

Activistas de Greenpeace escalaron la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, para exigir a Semarnat acciones inmediatas de conservación de la Selva Maya.

Actualizado el 23 septiembre 2025 15:20hrs
Compartir:
Publicado por: Yael Toribio

  • Al menos nueve activistas alcanzaron 70 metro de altura en la Estela de Luz
  • Desplegaron una manta de 27 metros con el mensaje “La Selva Maya grita”
  • Denunciaron que este ecosistema enfrenta amenazas por la agroindustria

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

  • Señalaron que en cinco años se han perdido 300 mil hectáreas de la selva
  • Bomberos de la CDMX ayudaron con el descenso de las personas
  • Greenpeace busca visibilizar la urgencia de frenar la devastación

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!