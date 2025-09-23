Activistas de Greenpeace protestan en la Estela de Luz para salvar la Selva Maya

Al menos nueve activistas alcanzaron 70 metro de altura en la Estela de Luz

Desplegaron una manta de 27 metros con el mensaje “La Selva Maya grita”

Denunciaron que este ecosistema enfrenta amenazas por la agroindustria

Señalaron que en cinco años se han perdido 300 mil hectáreas de la selva

Bomberos de la CDMX ayudaron con el descenso de las personas

Greenpeace busca visibilizar la urgencia de frenar la devastación

