Así ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX

La explosión en el Puente de la Concordia ocurrió el 10 de septiembre

Hasta el 23 de este mes, suman 27 víctimas fatales

Imágenes y videos mostraron cómo ocurrió la explosión

Más de 10 personas continúan hospitalizadas

Reportes apuntan a un error de maniobra al accidente

Autoridades y expertos han revelado más detalles del caso

