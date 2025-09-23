inklusion.png Sitio accesible
Así ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia ya dejó a más de 20 personas sin vida; investigaciones revelan más detalles del caso.

Publicado por: Yael Toribio

  • La explosión en el Puente de la Concordia ocurrió el 10 de septiembre
  • Hasta el 23 de este mes, suman 27 víctimas fatales
  • Imágenes y videos mostraron cómo ocurrió la explosión

  • Más de 10 personas continúan hospitalizadas
  • Reportes apuntan a un error de maniobra al accidente
  • Autoridades y expertos han revelado más detalles del caso

