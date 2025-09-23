Así ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX
La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia ya dejó a más de 20 personas sin vida; investigaciones revelan más detalles del caso.
- La explosión en el Puente de la Concordia ocurrió el 10 de septiembre
- Hasta el 23 de este mes, suman 27 víctimas fatales
- Imágenes y videos mostraron cómo ocurrió la explosión
- Más de 10 personas continúan hospitalizadas
- Reportes apuntan a un error de maniobra al accidente
- Autoridades y expertos han revelado más detalles del caso
