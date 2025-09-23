Estudiantes protestan en rectoría tras asesinato de estudiante en CCH Sur
El pasado lunes 22 de septiembre, un estudiante de CCH Sur asesinó a uno de sus compañeros en un ataque directo con un arma blanca
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- CCH Sur suspendió clases de forma indefinida mientras se realiza la investigación
- El asesino fue detenido luego de haberse roto las dos piernas al intentar escapar
- Alumnos y padres de familia exigen medidas de seguridad a la UNAM
- El rector de la UNAM informó que ya comenzó con la reunión para establecer nuevos protocolos de seguridad