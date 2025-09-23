inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Estudiantes protestan en rectoría tras asesinato de estudiante en CCH Sur

El pasado lunes 22 de septiembre, un estudiante de CCH Sur asesinó a uno de sus compañeros en un ataque directo con un arma blanca

Compartir:
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • CCH Sur suspendió clases de forma indefinida mientras se realiza la investigación
  • El asesino fue detenido luego de haberse roto las dos piernas al intentar escapar
  • Alumnos y padres de familia exigen medidas de seguridad a la UNAM
  • El rector de la UNAM informó que ya comenzó con la reunión para establecer nuevos protocolos de seguridad
UNAM
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!