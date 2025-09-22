Bloqueos provocarán cierre de calles en la CDMX este 22 de septiembre

Desde este lunes 22 de septiembre, los bloqueos y manifestaciones se harán visibles en la Ciudad de México (CDMX), pues de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se esperan 9 concentraciones, 1 rodada y 14 plantones, los cuales provocarán cierres viales.

Las manifestaciones comenzarán en punto de las 6:00 y concluirán a las 18:00 horas. Las vialidades más afectadas serán Avenida Insurgentes Sur, Paseo de la Reforma y Avenida México Coyoacán, debido a que colectivos de estudiantes y asambleas por el agua protestarán para que las autoridades hagan caso a sus exigencias.

¿En dónde hay cortes en la circulación?

Hay corte en la circulación sobre Avenida Montevideo y Avenida Insurgentes Norte, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona.

Colectivo Residencial Estudiantil

A las 12:00 horas, el Colectivo Resistencia Estudiantil, se manifestará en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se ubica en Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar. Realizarán la “Segunda Olla Popular” con la finalidad de garantizar el acceso a una alimentación digna dentro de las escuelas de la Máxima Casa de Estudios.

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

En el Instituto de los Pueblos Indígenas, ubicado en Avenida México Coyoacán, No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, se realizará una conferencia de prensa rumbo a la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio.

Otros bloqueos que afectarán a la CDMX este lunes

Durante el día, comerciantes ambulantes de la zona del aeropuerto, se manifestarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nuno y Morelos, colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero. Exigen justicia para uno de sus compañeros que fue detenido injustamente por el delito de extorsión el pasado 19 de junio en el Metro San Juan de la Línea A.



