Ciudad
Nota

Avance lento en el Metro de la CDMX y estaciones saturadas este 18 de septiembre

Las estaciones de la la Línea 3 están saturadas este jueves después de que fuera retirado un tren; este es el avance de las rutas del transporte y los tiempos de espera.

Avance del Metro CDMX este 18 de septiembre
Adriana Pacheco/adn40
Actualizado el 18 septiembre 2025 07:54hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Línea 3 del Metro CDMX está colapsada este jueves 18 de septiembre, después del retiro de un tren en plena hora pico y de acuerdo con los usuarios del transporte, los tiempos de espera van de los 15 hasta los 20 minutos.

Las autoridades del transporte señalaron que se agilizaría el paso de los trenes ante los incovenientes que se registraron y que provocaron aglomeraciones en varias estaciones.

¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro CDMX?

La Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, agiliza la marcha de los trenes luego de hacer una revisión en la zona de vías. Las autoridades llamaron a los usuarios a respetar el libre cierre de puertas. Las estaciones más saturadas son:

Cuatro Caminos
Tacuba
Hidalgo
Allende
Pino Suárez

CDMX
