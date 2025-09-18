Avance lento en el Metro de la CDMX y estaciones saturadas este 18 de septiembre

La Línea 3 del Metro CDMX está colapsada este jueves 18 de septiembre, después del retiro de un tren en plena hora pico y de acuerdo con los usuarios del transporte, los tiempos de espera van de los 15 hasta los 20 minutos.

Las autoridades del transporte señalaron que se agilizaría el paso de los trenes ante los incovenientes que se registraron y que provocaron aglomeraciones en varias estaciones.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 18, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro CDMX?

La Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, agiliza la marcha de los trenes luego de hacer una revisión en la zona de vías. Las autoridades llamaron a los usuarios a respetar el libre cierre de puertas. Las estaciones más saturadas son:

Cuatro Caminos

Tacuba

Hidalgo

Allende

Pino Suárez

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 2, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 18, 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.