Bloqueos provocarán cierres viales en estas calles de CDMX hoy

Si eres automovilista, te recomendamos tomar previsiones debido a que hoy 18 de septiembre de 2025 habrá 16 bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX, las avenidas que tendrán más afectaciones son Insurgentes, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Calles cerradas por bloqueos y manifestaciones

06:00 horas en Constitución y Callejón Independencia, colonia San Pablo Chimalpa; Constitución y Cerrada Reforma, colonia San Pablo Chimalpa; Atitla y Callejón Juárez, colonia San Pablo Chimalpa.

07:00 horas en Calz. San Antonio Abad , colonia Obrera; Av, de las Torres y Bajada de Capulin, colonia El Capulin; Av. Insurgentes Norte y Av. Montiel, colonia Tepeyac Insurgentes.

10:00 horas en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico; Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio; Av. Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo.

11:00 horas en Av. Cuauhtémoc y Colima, colonia Roma Norte; Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

12:00 horas en Dr. Lavista 114, colonia Doctores; Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; en H. Congreso de la Unión 66, colonia El Parque.

12:40 horas en Circuito Mario de la Cueva , Ciudad Universitaria.

13:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Av.Insurgentes Centro, colonia Tabacalera.

Rodadas programadas en CDMX

06:00 horas en Fuente de Petróleos, Anillo Periférico s/n, coloni Bosque de Chapultepec II Sección.

07:00 horas Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, colonia Jardines del Pedregal.

18:00 horas en Insurgentes No. 2342, Interior C, colonia Chimalistac.

19:50 horas en Plaza Tezontle, Canal de Tezontle No. 1512, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado.

20:20 horas en Monumento al Coyote, Av. Adolfo López Mateos No. 294, colonia Evolución, Nezahualcóyotl, Estado de México.

20:30 horas en Estación “Mixcoac” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Revolución s/n, colonia Escandón I Sección.

20:40 horas en : Museo Nacional de Arte , Tacuba No. 8, Centro Histórico.

20:45 horas en Walmart Miramontes, Av. H. Escuela Naval Militar No. 753, colonia Coapa.

21:00 horas en : Skatepark de San Cosme (Bajo Puente), Circuito Interior Melchor Ocampo, colonia San Rafael y en Parque Hundido, Av. de los Insurgentes y Pilares, colonia Extremadura insurgentes.

Alcaldías más afectadas por bloqueos

Las demarcaciones que se verán afectadas por bloqueos y manifestaciones son:

Alcaldía Cuajimalpa

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Iztapalapa

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Venustiano Carranza

