Bloqueos provocarán cierres viales en estas calles de CDMX hoy
La CDMX es una de las ciudades donde más autos transitan y las calles donde hay más afectaciones viales son Paseo de la Reforma e Insurgentes.
Si eres automovilista, te recomendamos tomar previsiones debido a que hoy 18 de septiembre de 2025 habrá 16 bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX, las avenidas que tendrán más afectaciones son Insurgentes, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.
Calles cerradas por bloqueos y manifestaciones
06:00 horas en Constitución y Callejón Independencia, colonia San Pablo Chimalpa; Constitución y Cerrada Reforma, colonia San Pablo Chimalpa; Atitla y Callejón Juárez, colonia San Pablo Chimalpa.
07:00 horas en Calz. San Antonio Abad , colonia Obrera; Av, de las Torres y Bajada de Capulin, colonia El Capulin; Av. Insurgentes Norte y Av. Montiel, colonia Tepeyac Insurgentes.
10:00 horas en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico; Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio; Av. Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo.
11:00 horas en Av. Cuauhtémoc y Colima, colonia Roma Norte; Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.
12:00 horas en Dr. Lavista 114, colonia Doctores; Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; en H. Congreso de la Unión 66, colonia El Parque.
12:40 horas en Circuito Mario de la Cueva , Ciudad Universitaria.
13:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Av.Insurgentes Centro, colonia Tabacalera.
Rodadas programadas en CDMX
06:00 horas en Fuente de Petróleos, Anillo Periférico s/n, coloni Bosque de Chapultepec II Sección.
07:00 horas Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, colonia Jardines del Pedregal.
18:00 horas en Insurgentes No. 2342, Interior C, colonia Chimalistac.
19:50 horas en Plaza Tezontle, Canal de Tezontle No. 1512, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado.
20:20 horas en Monumento al Coyote, Av. Adolfo López Mateos No. 294, colonia Evolución, Nezahualcóyotl, Estado de México.
20:30 horas en Estación “Mixcoac” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Revolución s/n, colonia Escandón I Sección.
20:40 horas en : Museo Nacional de Arte , Tacuba No. 8, Centro Histórico.
20:45 horas en Walmart Miramontes, Av. H. Escuela Naval Militar No. 753, colonia Coapa.
21:00 horas en : Skatepark de San Cosme (Bajo Puente), Circuito Interior Melchor Ocampo, colonia San Rafael y en Parque Hundido, Av. de los Insurgentes y Pilares, colonia Extremadura insurgentes.
Alcaldías más afectadas por bloqueos
Las demarcaciones que se verán afectadas por bloqueos y manifestaciones son:
- Alcaldía Cuajimalpa
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Álvaro Obregón
- Alcaldía Gustavo A. Madero
- Alcaldía Iztapalapa
- Alcaldía Coyoacán
- Alcaldía Venustiano Carranza
