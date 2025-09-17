Joven de 16 años sobrevivió a explosión de pipa en Iztapalapa y grabó el momento
El testimonio de un joven que sobrevivió a la explosión se ha hecho viral, así como el video que pudo grabar mientras se ponía a salvo
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- El 10 de septiembre se registró una explosión de pipa de gas en Iztapalapa que provocó la muerte de 20 personas (hasta ahora)
- Las autoridades determinaron que se trató de una imprudencia del conductor de la pipa
- Entre las personas fallecidas aparece el conductor de la unidad
- La Secretaría de Salud confirmó que 94 personas resultaron heridas tras la explosión