Placas y engomado en los que aplica el Hoy No Circula del jueves 18 de septiembre en CDMX y Edomex

La Secretaría del Medio Ambiente informa a la población que este jueves 18 de septiembre se mantiene vigente el programa Hoy No Circula , con restricciones para ciertos vehículos según el color de su engomado y el último dígito de la placa.

Para este día, no podrán circular los vehículos con engomado color verde y aquellos cuyas placas terminen en los números 1 y 2. La medida aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Hay contingencia ambiental hoy jueves 18 de septiembre 2025?

No, para este jueves 18 de septiembre de 2025 no hay contingencia ambiental en la Ciudad de México ni en el Estado de México. La calidad del aire se reporta como buena, con bajo riesgo para la salud, por lo que no se aplican medidas extraordinarias ni doble Hoy No Circula. El programa Hoy No Circula opera en su modalidad habitual para los vehículos con restricciones normales según sus placas y engomados.

¿Qué autos circulan este jueves 18 de setiembre de 2025?

Están exentos de la restricción y pueden circular libremente:



Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia y servicios funerarios

Transporte público

Con esta información, estarás al tanto de si debes dejar el auto estacionado o puedes salir libremente este jueves.

¿Por qué hay Hoy No Circula?

El programa busca disminuir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la capital y municipios conurbados, por lo que se recomienda a los conductores planear sus actividades tomando en cuenta esta restricción.

Para evitar multas y sanciones, se invita a los automovilistas a respetar las disposiciones del Hoy No Circula.

¿Cómo saber si mi auto no circula?

¿Necesitas ayuda para verificar algún vehículo en particular o conocer cuándo circula si tienes otro color de engomado? Para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial “Hoy No Circula” , ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.

