Septiembre con S de sismo: Los primeros registros de terremotos prehispánicos

Este mes de septiembre ha estado marcados por la tragedia debido a dos fuertes terremotos que han azotado el Valle de México; el primero de 1985 tuvo su epicentro en las costas de Michoacán con magnitud 8.1 a una profundidad de 15 kilómetros; y el segundo en 2017 con magnitud 7.1 y epicentro 8 km al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla a una profundidad de 51 km. Pero los sismos han marcado nuestra historia desde la época prehispánica que se conoce por códices y anales.

Ambos temblores provocaron que una gran cantidad de muertes y destrucción no solo en la capital mexicana, sino también los lugares cercanos al epicentro; autoridades calculan que en el terremoto del 85 hubo alrededor de 6 mil muertos y más de 30 mil personas heridas.

En el sismo del 2017, al menos 326 personas murieron, incluidas 187 en la Ciudad de México. Miles de voluntarios ayudaron a los rescatistas día y noche ante la gran cantidad de daños que provocó en casas y edificios.

#19s #MemoriaHistorica | A partir del surgimiento de la ciencia de la #sismología, a finales del siglo XIX, se han podido registrar datos de la actividad sísmica, pero ¿ha cambiado nuestra idea sobre los sismos?

+ sobre creencias y registro de sismos : https://t.co/GohELG6EDx pic.twitter.com/IPNvU813Su — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) September 18, 2025

¿Por qué tiembla en la Ciudad de México?

La República Mexicana se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica. En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los terremotos a nivel mundial.

El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico. México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos en el mundo.

¿Cuáles son los sismos prehispánicos que se han registrado en el Valle de México?

Los sismos prehispánicos se documentaron principalmente en códices y anales, como los Anales de Tlatelolco y el Códice Telleriano-Remensis. Obviamente no tienen una magnitud exacta, pero si describen eventos como el terremoto de 1455, que agrietó la tierra y derrumbó chinampas, y sismos intensos en el siglo XV durante el reinado de Axayácatl que provocaron grietas y un tsunami en el lago de Texcoco.

Investigadores de la UNAM han analizado estos documentos para identificar fallas y patrones sísmicos en el México antiguo, los principales son:

1455: Sismo que aparece en los Anales de Tlatelolco que agrietó la tierra y derribó chinampas.

Siglo XV: Fuertes sismos que causaron deslaves en el Valle de México

1487: En el Códice Aubin hablan de un gran temblor de tierra que causó la muerte del rey de Tlacopan, Chimalpopoca.

1507: Un sismo que se ilustra en el Códice Telleriano-Remensis.

