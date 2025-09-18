inklusion.png Sitio accesible
Amenaza de artefactos explosivos en Facultad de la UNAM, suspenden clases

Las amenazas fueron hechas a los edificios A y B de la Facultad de Economía, por lo que se desplegó un dispositivo de seguridad de manera inmediata.

Hakbar Juárez/adn Noticias
Actualizado el 18 septiembre 2025 09:39hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM) suspendió clases hasta nuevo aviso después de la administración recibiera una amenaza de artefactos exposivos este 18 de septiembre, lo que provocó una fuerte movilizaciones policiaca.

A través de un comunicado, la Facultad de Economía señaló que las amenazas fueron hechas para los edificios A y B, por lo que se suspendieron de manera inmediata las clases.

Adriana Pacheco

