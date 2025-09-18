Amenaza de artefactos explosivos en Facultad de la UNAM, suspenden clases

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM) suspendió clases hasta nuevo aviso después de la administración recibiera una amenaza de artefactos exposivos este 18 de septiembre, lo que provocó una fuerte movilizaciones policiaca.

A través de un comunicado, la Facultad de Economía señaló que las amenazas fueron hechas para los edificios A y B, por lo que se suspendieron de manera inmediata las clases.

La #SSC informa:



A solicitud de las autoridades de la @UNAM_MX, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea #Zorros de la #SSC ingresó a la #FacultadDeEconomía, donde se tuvo el reporte de un probable artefacto explosivo; al momento, se realizan los recorridos de revisión en las… pic.twitter.com/a3VvxjP1dF — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 18, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

