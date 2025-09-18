Amenaza de artefactos explosivos en Facultad de la UNAM, suspenden clases
Las amenazas fueron hechas a los edificios A y B de la Facultad de Economía, por lo que se desplegó un dispositivo de seguridad de manera inmediata.
La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM) suspendió clases hasta nuevo aviso después de la administración recibiera una amenaza de artefactos exposivos este 18 de septiembre, lo que provocó una fuerte movilizaciones policiaca.
A través de un comunicado, la Facultad de Economía señaló que las amenazas fueron hechas para los edificios A y B, por lo que se suspendieron de manera inmediata las clases.
La #SSC informa:— SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 18, 2025
A solicitud de las autoridades de la @UNAM_MX, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea #Zorros de la #SSC ingresó a la #FacultadDeEconomía, donde se tuvo el reporte de un probable artefacto explosivo; al momento, se realizan los recorridos de revisión en las… pic.twitter.com/a3VvxjP1dF
Suscríbete a nuestro
canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.