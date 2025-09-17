Bloqueos y rodadas que provocarán el cierre de calles este 17 de septiembre

Tanto los conductores como los peatones de la Ciudad de México (CDMX) deben tomar precauciones de los cierres que provocarán los bloqueos y manifestaciones este miércoles 17 de septiembre y que afectarán sobre todo Avenida Insurgentes Sur, Calzada Ermita Iztapalapa y el Boulevard Picacho-Ajusco.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los bloqueos y manifestaciones se realizarán a lo largo del día, mientras que las rodadas de ciclistas serán principalmente en la mañana.

Colectivo “Hasta Encontrarles”

El Colectivo “Hasta encontrarle” Ciudad de México saldrán de la Cuauhtémoc y de la Gustavo A. Madero rumbo a las inmediaciones del Cerro del Guerrero para continuar con la búsqueda generalizada de personas desaparecidas . Abordarán transporte a las 7:00 horas en la estación Chabacano, de las líneas 2, 8 y 9 del Metro CDMX y en Deportivo 18 de Marzo, de las líneas 3 y 6.

Comité Estudiantil de la UNAM

A las 14:00 horas, integrantes del Comité Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en las facultades de Música y filosofía y letras para realizar un homenaje memorial por las víctimas de la tragedia ocurrida tras la explosión de la pipa en Iztapalapa .

Las vialidades que estarán saturadas debido a la movilización son:

Xicoténcatl, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán

Avenida Insurgentes Sur y Circuito Escolar, alcaldía Coyoacán

Rodadas de ciclistas y motociclistas este 17 de septiembre

Ciclistas

Ciclistas Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás realizará una rodada en Boulevard Picacho Ajusco No.528, colonia Lomas de Padierna rumbo al Valle de las Cantimploras, carretera Picacho Ajusco kilómetro 25, alcaldía Tlalpan

La colectiva ciclista “Resiste Pedal” realizará una rodada a las 10:00 am de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco Adolfo López Mateos No.323, colonia San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco.

