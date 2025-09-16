Envían a 232 conductores al “Torito” durante fiestas patrias

Un total de 232 conductores fueron remitidos al “Torito” durante las fiestas patrias en la Ciudad de México (CDMX), reportó la la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante la ejecución del operativo “Conduce Sin Alcohol”, desde la madrugada del jueves 11 hasta los primeros minutos del martes 16 de septiembre, dicha cantidad de conductores excedió los niveles permitidos de alcohol.

Las autoridades indicaron que durante este período se llevaron a cabo 704 pruebas de alcoholemia, de las cuales 232 resultaron positivas. Esto representa un incremento del 41% en comparación con el operativo llevado a cabo en el mismo periodo de 2024, cuando durante los seis días de revisiones se detuvo a 165 personas.

Los infractores, además de recibir una penalización de 12 puntos, fueron trasladados al Centro de Sanciones Administrativas. Asimismo 229 vehículos fueron llevados al corralón.

De la tarde del 15 de septiembre hasta las 12:00 horas del día 16, fueron detenidos 50 automovilistas, por lo que cenaron sopa de codito y pambazos.

“En lo que va del operativo hemos aplicado 704 pruebas de alcoholimetría (aire respirado). Para realizarlas entrevistamos a 62 mil 627 conductores (AlcoStop ambiente al interior del automóvil). Nos apoyamos de los aparatos de alcoholimetría ambiental que hacen más ágil la revisión, lo acercamos a la ventanilla del conductor, le pedimos un soplido a distancia o basta con que hable para detectar el consumo de alcohol y sólo a ellos les pedimos descender del vehículo para aplicar la prueba de alcoholimetría, que es en al que se tiene que soplar a través de una pipeta”, explicó Juan Manuel Ríos Navarrete, director ejecutivo de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales de la SSC.

