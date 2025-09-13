Del brindis a la celda, esto comerán en el Torito durante las Fiestas Patrias si no pasan el alcoholímetro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer el menú que se servirá en el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como el “Torito”, durante las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre.

Las personas remitidas por conducir en estado de ebriedad no se quedarán sin festejo: este año el menú incluye sopa de codito, pambazos , dulces típicos como postre y agua de sabor.

Se trata de una tradición que la SSC mantiene en fechas especiales, donde los internos reciben comida típica mexicana.

¿Por qué los conductores llegan al “Torito”?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y la Ley de Cultura Cívica , todo conductor que supere los 0.8 gramos de alcohol por litro en sangre o 0.4 miligramos por litro en aire espirado será sancionado.

Además, la norma aplica también si se maneja bajo el efecto de narcóticos o estupefacientes.

Quienes sean sorprendidos en estado de ebriedad son trasladados al “Torito” y reciben un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, además de la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. El vehículo, por su parte, es enviado al corralón.

Operativo “Conduce sin Alcohol”

Para evitar que más ciudadanos pasen las fiestas en el Torito, la SSC reforzó el operativo Conduce sin Alcohol con filtros activos las 24 horas del día en las 16 alcaldías.

Estos puntos de revisión estarán en zonas de alta afluencia como:



Zócalo y Reforma, en Cuauhtémoc

Colonia Del Valle y Narvarte, en Benito Juárez

Coyoacán centro

Calzada Zaragoza en Iztapalapa

Insurgentes Norte y 100 Metros, en Gustavo A. Madero

Polanco y Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo

El dispositivo estará vigente hasta el martes 16 de septiembre.

Seguridad durante las celebraciones

La SSC también desplegará 13 mil policías, dos mil 300 vehículos y cinco helicópteros Cóndores para vigilar la capital. Además, el Metro implementó el operativo Cero Pirotecnia 2025, con especial atención en estaciones como Zócalo y Bellas Artes.

Si tomas, no conduzcas, la reocmendación de las autoridades

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar conducir después de ingerir alcohol y, en su lugar, optar por taxis, transporte público o aplicaciones de movilidad. El objetivo es reducir accidentes y garantizar unas fiestas patrias seguras.

Quienes decidan arriesgarse y sean sorprendidos por el alcoholímetro, deberán resignarse a pasar la noche en el Torito con pambazos, sopa de codito y agua de sabor como cena de Independencia.

