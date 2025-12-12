Desalojan refugio de perros y gatos en Cuajimalpa tras perder juicio con fundación

Decenas de lomitos y michis quedaron atrapados dentro del Refugio Franciscano luego de que fue desalojado durante la madrugada por lo que han pedido ayuda para que los animales no se queden a la deriva.

Desalojan refugio de animales en Cuajimalpa

El desalojo del Refugio Franciscano ubicado en la carretera México-Toluca en Cuajimalpa de Morelos ocurrió alrededor de las 00:10 horas de este viernes. Al lugar acudieron policías capitalinos y personal de la Fundación Antonio Haghenbeck.

La alcaldía Cuajimalpa indicó que trabajarán junto con la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México para revisar la situación de los animales.

Además, indicó que que se buscará que los animales no sean desalojados o en su caso puedan ser trasladados a un albergue donde se garanticen sus cuidados. Por su parte, el alcalde indico que se establecerá contacto con fundaciones, organizaciones y agrupaciones animalistas para conseguirles una opción a los perros y gatos en caso de que sea necesario.

También puso a disposición su clínica veterinaria y brigadas para apoyar en lo que sea necesario.

Conflicto por la posesión del predio

El Refugio Franciscano fue desalojado en cumplimiento de una sentencia emitida por el juzgado 60 civil tras un conflicto por la posesión del predio que se encontraba bajo comodato con la Fundación Antonio Haghenbeck .

Según el Refugio Franciscano, la sentencia fue irregular y señaló que los animales están en grave peligro. Sin embargo, en la resolución se establece que los animales quedarán bajo el resguardo de la parte actora.

Los animales que al momento de la desocupación y entrega del inmueble se encuentren en el mismo, deberán quedar bajo el resguardo de la parte actora Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, bajo la supervisión de las autoridades competentes del Gobierno de la CDMX

Cabe mencionar que en la CDMX, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC se encarga de salvaguardar el bienestar de los animales y entre sus funciones se encuentran prevenir el maltrato, rescate y cuidado. Se ha convertido en la policía de los animales que defiende sus derechos mediante las leyes aplicables.

