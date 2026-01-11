Donald Trump advirtió que “no habrá más petróleo ni dinero” venezolano para Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó una advertencia directa al gobierno de Cuba tras anunciar que Venezuela dejará de enviarle petróleo y recursos económicos, luego de la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense en Caracas.

El mensaje fue difundido a través de su red Truth Social y ocurre en medio de una crisis energética profunda en la isla , que ha obligado al gobierno cubano a buscar nuevos proveedores, entre ellos México.

“No habrá más petróleo ni dinero”, el mensaje de Trump

Trump aseguró que Cuba ya no recibirá “ni una gota de petróleo ni un dólar” proveniente de Venezuela .

Según el mandatario, durante años el régimen cubano dependió del crudo venezolano a cambio de brindar servicios de seguridad a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro , una relación que —afirmó— llegó a su fin tras la caída del chavismo.

Trump también sostuvo que agentes de seguridad cubanos que protegían a Maduro murieron durante el ataque del pasado 3 de enero en Caracas, operativo que derivó en la captura del mandatario venezolano.

“Venezuela ahora tiene la protección del ejército más poderoso del mundo”, afirmó, en referencia a Estados Unidos.

México es el principal proveedor de petróleo de Cuba

Respuesta cubana

En respuesta, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las acusaciones de Trump y aseguró que Cuba nunca ha recibido compensaciones económicas por servicios de seguridad.

Defendió el derecho de la isla a importar combustible de cualquier país dispuesto a venderlo, sin interferencias de los Estados Unidos .

México y su exportación de petróleo a Cuba

Ante la falta de suministro venezolano, Cuba ha recurrido a México. De acuerdo a AFP y al investigador Jorge Piñón , de la Universidad de Texas, recientemente arribó a La Habana un cargamento de 85 mil barriles de crudo mexicano.

Además, Pemex reportó exportaciones promedio de 17 mil 200 barriles diarios a la isla durante los primeros nueve meses de 2025, por un valor cercano a los 400 millones de dólares.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, ante la crisis venezolana, México se ha convertido en un proveedor relevante para Cuba.

Cuba enfrenta su peor crisis energética

El anuncio llega en un momento crítico para Cuba, que atraviesa su peor crisis económica desde la década de los 90, tras la caída de la Unión Soviética. Durante más de dos décadas, la isla sostuvo su sistema energético gracias al petróleo venezolano, que en 2021 llegó a cubrir hasta 80% de sus necesidades internas.

Sin embargo, para 2025 los envíos se desplomaron a apenas 16 mil barriles diarios, debido al colapso de la industria petrolera venezolana y las sanciones internacionales.

Esto ha provocado apagones diarios en Cuba , con plantas eléctricas obsoletas y escasa capacidad de importación.

