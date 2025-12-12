En pleno festejo guadalupano, colapsa centro de CDMX por protesta en Fray Servando hoy 12 de diciembre

Trabajadores del área de limpieza pública realizan un bloqueo sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier esta mañana como parte de una protesta por demandas laborales insatisfechas. Los manifestantes encendieron fogatas y tiraron basura en forma de protesta.

El personal de limpia adscrito a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo señala que su manifestación se da luego de que, aseguran, se les negó la incorporación a un sindicato.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

🔴 Se registra una protesta de trabajadores de limpia en la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de Bolívar, alcaldía Cuauhtémoc. La zona se encuentra afectada por el bloqueo vial y la acumulación de desechos; exigen acceder al sindicato



🎥: @ortega__karen pic.twitter.com/GzLadoJvJX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 12, 2025

Rutas alternas por protesta en Fray Servando hoy

Autoridades recomiendan usar la vía alterna Eje 2 Sur, para evitar la zona afectada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.