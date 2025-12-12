inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Fuerte sismo golpea a Japón, otra vez; ahora de magnitud 6.7

En pleno festejo guadalupano, colapsa centro de CDMX por protesta en Fray Servando hoy 12 de diciembre

Personal de limpieza de CDMX se manifiesta por demandas laborales insatisfechas, los inconformes encendieron fogatas y tiraron basura en forma de protesta.

protesta en Fray Servando HOY 12 de diciembre 2025
protesta en Fray Servando|Karen Ortega | adn Noticias
Notas,
Ciudad

Escrito por: Majo Santillán González

Trabajadores del área de limpieza pública realizan un bloqueo sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier esta mañana como parte de una protesta por demandas laborales insatisfechas. Los manifestantes encendieron fogatas y tiraron basura en forma de protesta.

El personal de limpia adscrito a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo señala que su manifestación se da luego de que, aseguran, se les negó la incorporación a un sindicato.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Rutas alternas por protesta en Fray Servando hoy

Autoridades recomiendan usar la vía alterna Eje 2 Sur, para evitar la zona afectada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Bloqueos hoy CDMX

LO MÁS VISTO