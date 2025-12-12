Habilitan nueve rutas de RTP para regreso seguro en conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny no ha dejado de sorprender a sus fanáticos, en el segundo concierto compartió el escenario con el cantante colombiano Feid, además ha prometido que por cada concierto tendrá una canción que no volverá a cantar en ningún otro para los mexicanos.

Ahora se dio a conocer que por sus sold out, el gobierno de la Ciudad de México ha decidido habilitar transporte público nocturno con la finalidad de que los amantes del Conejo Malo puedan llegar bien a casa.

¿Cuándo habilitarán el RTP para los conciertos de Bad Bunny?

El programa al que llamaron Regreso Seguro a Casa establece a través de RTP nueve rutas que conectarán con gran parte de la CDMX al finalizar el concierto de Bad Bunny los días viernes 12, lunes 15, martes 16, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

Las unidades saldrán de la Puerta 3 que está en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, a partir de las 00:30 a 03:00 horas, con una tarifa de $20.00 pesos por persona, que se pagará en efectivo al inicio del servicio.

¿Cuáles son las rutas de RTP del concierto de Bad Bunny?

Las rutas del RTP son las siguientes:

Circuito Bicentenario (Norte y Sur) Metro Indios Verdes – Reclusorio Norte Metro Cuatro Caminos – Metro El Rosario San Juan de Aragón – Metro Martín Carrera Metro Tacubaya – Santa Fe – Cuajimalpa Metro Mixcoac – San Ángel – Metrobús Perisur Metro Apatlaco – Metro Constitución de 1917 Metro Pantitlán – Metro Santa Marta Calzada de Tlalpan – Metro Tasqueña – Xochimilco



Es importante mencionar que los descensos se harán en puntos que cuenten con condiciones para garantizar la seguridad de las personas, como zonas iluminadas y espacios adecuados para que los autobuses se estacionen.

