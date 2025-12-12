Crece abandono de perritos peregrinos a 300 lomitos; solo 25 han sido rescatados en CDMX

La CDMX enfrenta nuevamente un repunte en el abandono de animales durante las celebraciones guadalupanas. AGATAN mantiene activo el Operativo Perrito Peregrino 2025 y confirma entre 200 y 300 perritos vulnerables en las inmediaciones de la Basílica. La mayoría acompaña a peregrinos y queda sin protección al concluir el recorrido.

La cifra coincide con estimaciones nacionales de abandono, que alcanzan hasta 500 mil casos anuales. Los perritos peregrinos representan uno de los fenómenos más visibles, pues revelan la falta de responsabilidad en la tenencia y la ausencia de políticas amplias de esterilización.

El abandono se debe principalmente a falta de compromiso (4 de cada 10 casos) o espacio insuficiente. En peregrinaciones, se suma el descuido o restricciones en transportes. Los animales sufren hambre, enfermedades y alto riesgo de eutanasia en albergues.|Iván Aldama | adn Noticias

Panorama nacional del abandono animal

Las estimaciones recientes confirman que México tiene hasta 30 millones de animales en situación de calle. Expertos atribuyen el problema a:



Falta de esterilización

Hogares que descartan a sus mascotas

El 70 por ciento de los perros callejeros tuvo dueño. El INEGI y organizaciones animalistas prevén que la tendencia continúe si no se amplían campañas de adopción y educación. La carga sanitaria aumenta y compromete la convivencia en zonas urbanas.



2022: Estimado de perritos vulnerables/abandonados: 150-200

Estimado de perritos vulnerables/abandonados: 2023: Estimado de perritos ~150

2024: Estimado de perritos vulnerables/abandonados: 200-300 (más de 150 atendidos)

Estimado de perritos vulnerables/abandonados: 2025: Estimado de perritos vulnerables/abandonados: Preliminar: 200-300 (25+ rescatados por independientes al 12 dic.)

Perritos peregrinos: Lo que ocurre en la Basílica

Durante el operativo de este año, AGATAN y voluntarios rescataron perros deshidratados, lesionados y desnutridos. El periodista Iván Aldama de adn Noticias documentó 25 animales bajo resguardo independiente. La saturación preocupa a los rescatistas.

“Tenemos alrededor de 25 perritos y ya estamos sobrepasadas. Necesitamos espacios y atención veterinaria. Cada 12 de diciembre hay muchos abandonados”. alertó Lili, voluntaria de Huellitas Amor

Voluntarios al límite de su capacidad

Organizaciones como La Causa que Nos Une y Amor con Manos y Patitas operan con recursos escasos. Atienden emergencias inmediatas y piden apoyo institucional para ampliar refugios. Este año reportan cansancio físico y saturación logística.

Los grupos esperan mayor coordinación con autoridades para evitar que los animales queden desprotegidos. Piden que los peregrinos adopten medidas de prevención y no permitan que los perros los sigan sin supervisión.

Llamado urgente a la responsabilidad

Las autoridades recomiendan esterilizar y adoptar para reducir el flujo de perros sin hogar. Durante la celebración guadalupana se puede contactar a AGATAN para reportes y asistencia.

Rescatistas y especialistas coinciden en que la crisis requiere políticas sostenidas. Cada perrito peregrino rescatado refleja un problema mayor, el abandono estructural de animales en México.

