¡Aguas! Arranca alcoholímetro en CDMX con mil 130 puntos de revisión hasta enero de 2026

La SSC CDMX informó que el programa Conduce sin Alcohol estará vigente las 24 horas del día; instalarán puntos de alcoholímetro en todas las alcaldías.

Alcoholimetro en CDMX por fiestas decembrinas
Inicia el programa Conduce sin Alcohol con más de mil puntos de alcoholímetro en CDMX|SSC CDMX
Ciudad

Escrito por: Yael Toribio

Como parte de las estrategias para prevenir accidentes vehiculares en la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que se puso en marcha el programa “Conduce sin Alcohol”, por lo cual desde este 12 de diciembre y hasta enero del próximo 2026 se colocarán puntos de alcoholímetro en las 16 alcaldías.

Fue a través de un comunicado emitido por la misma SSC CDMX, que se señaló que los alcoholímetros estarán activos las 24 horas del día durante estas celebraciones decembrinas, así como en los primeros días de enero del siguiente año.

¿En qué puntos estará el alcoholímetro de CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades de la CDMX , cada una de las 16 alcaldías contará con puntos específicos de alcoholímetro, pues se instalarán un total de mil 130 zonas de revisión en calles y avenidas principales.

Fue el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, quien señaló que los puntos de alcoholímetro se colocarán principalmente en las siguientes zonas:

  • Zonas de acceso a la CDMX
  • Zonas de salida de la CDMX
  • Áreas de alta incidencia de siniestros viales

Vale la pena mencionar que se informó que serán más de 500 elementos de la SSC CDMX y otras dependencias, los que estarán participando activamente las 24 horas del día en el programa “Conduce sin Alcohol”.

¿Cuándo termina el programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas?

Será hasta el próximo domingo 11 de enero de 2026 que terminará el operativo del programa antes mencionado, pues el mismo se activó principalmente para evitar y prevenir percances viales en las temporadas decembrinas.

Al operativo se suman organizaciones de empresarios de la industria restaurantera, de bares, discotecas y centros nocturnos, como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), y la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas (AMBADIC), con quienes colaboraremos para la realización de Jornadas Amistosas de Sensibilización con pruebas de ensayo en estos centros de consumo

señaló Pablo Vázquez en conferencia.

CDMX implementa el Operativo Basílica 2025; así cuidarán a los peregrinos

Multas y sanciones por no pasar el alcoholímetro

Es importante mencionar que el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece un límite de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o bien, 0.4 miligramos por litro de aire espirado para poder pasar el alcoholímetro.

En caso de no pasar la prueba, se pueden aplicar multas económicas de hasta 6 mil 800 pesos, así como el arresto de 20 a 36 horas según sea el caso.

