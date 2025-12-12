¡Aguas! Arranca alcoholímetro en CDMX con mil 130 puntos de revisión hasta enero de 2026

Como parte de las estrategias para prevenir accidentes vehiculares en la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que se puso en marcha el programa “Conduce sin Alcohol”, por lo cual desde este 12 de diciembre y hasta enero del próximo 2026 se colocarán puntos de alcoholímetro en las 16 alcaldías.

Fue a través de un comunicado emitido por la misma SSC CDMX, que se señaló que los alcoholímetros estarán activos las 24 horas del día durante estas celebraciones decembrinas, así como en los primeros días de enero del siguiente año.

#BoletínSSC | #ConduceSinAlcohol | El Programa #ConduceSinAlcohol, tan solo en la presente administración, ha evitado 15 mil posibles siniestros viales, tras la detección de igual número de personas, sorprendidas con niveles de alcohol por encima de los permitidos, tripulando sus… pic.twitter.com/NANSpCQv4u — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 12, 2025

¿En qué puntos estará el alcoholímetro de CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades de la CDMX , cada una de las 16 alcaldías contará con puntos específicos de alcoholímetro, pues se instalarán un total de mil 130 zonas de revisión en calles y avenidas principales.

Fue el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, quien señaló que los puntos de alcoholímetro se colocarán principalmente en las siguientes zonas:

Zonas de acceso a la CDMX

Zonas de salida de la CDMX

Áreas de alta incidencia de siniestros viales

Vale la pena mencionar que se informó que serán más de 500 elementos de la SSC CDMX y otras dependencias, los que estarán participando activamente las 24 horas del día en el programa “Conduce sin Alcohol”.

¿Cuándo termina el programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas?

Será hasta el próximo domingo 11 de enero de 2026 que terminará el operativo del programa antes mencionado, pues el mismo se activó principalmente para evitar y prevenir percances viales en las temporadas decembrinas.

Al operativo se suman organizaciones de empresarios de la industria restaurantera, de bares, discotecas y centros nocturnos, como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), y la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas (AMBADIC), con quienes colaboraremos para la realización de Jornadas Amistosas de Sensibilización con pruebas de ensayo en estos centros de consumo señaló Pablo Vázquez en conferencia.

Multas y sanciones por no pasar el alcoholímetro

Es importante mencionar que el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece un límite de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o bien, 0.4 miligramos por litro de aire espirado para poder pasar el alcoholímetro.

En caso de no pasar la prueba, se pueden aplicar multas económicas de hasta 6 mil 800 pesos, así como el arresto de 20 a 36 horas según sea el caso.

