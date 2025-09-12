Evita cenar el Torito; así aplicará el alcoholímetro de 24 horas por Fiestas Patrias 2025

Con motivo de las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) implementará un operativo intensivo del programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como alcoholímetro.

Para que evites cenar en el torito , toma en cuenta que a partir de la noche del pasado jueves 11 y hasta el martes 16 de septiembre, los filtros estarán operando las 24 horas del día en las 16 alcaldías de la capital.

El objetivo principal es disminuir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, una práctica que cada año aumenta durante estas fechas debido a reuniones familiares, fiestas populares y conciertos en espacios públicos .

¿Dónde podrían estar instalados los filtros?

Los puntos de revisión se ubicarán de manera intermitente en todas las alcaldías, incluyendo zonas de mayor afluencia como:



Cuauhtémoc : Zócalo capitalino

: Benito Juárez : colonias Del Valle y Narvarte

: colonias Del Valle y Narvarte Coyoacán : plazas, bares y restaurantes de la zona centro

: plazas, bares y restaurantes de la zona centro Iztapalapa : Calzada Ignacio Zaragoza y avenidas principales

: Calzada Ignacio Zaragoza y avenidas principales Gustavo A. Madero : avenidas Insurgentes Norte y 100 Metros

: avenidas Insurgentes Norte y 100 Metros Miguel Hidalgo: Polanco, Lomas y alrededores de Campo Marte

Los operativos también estarán presentes en alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, garantizando cobertura total.

Refuerzo de seguridad en Operativo por Fiestas Patrias 2025

En paralelo, más de 13 mil policías de la SSC estarán desplegados en la capital, apoyados por dos mil 300 vehículos oficiales y cinco helicópteros Cóndores.

El dispositivo también incluye patrullajes, recorridos de vigilancia y un operativo vial para mantener la movilidad peatonal y vehicular.

Operativo Cero Pirotecnia en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó desde el 9 y hasta el 17 de septiembre el operativo Cero Pirotecnia 2025, que busca inhibir el ingreso y venta de explosivos dentro de la red.

Estaciones como Zócalo, Merced, Pino Suárez y Bellas Artes estarán bajo mayor supervisión con detectores de metales y personal de seguridad.

Recomendaciones para la ciudadanía durante las fiestas patrias

La SSC recomendó a los asistentes a las celebraciones fijar un punto de reunión con sus acompañantes y no descuidar a menores de edad ni adultos mayores.

Asimismo, recordó que la aplicación Mi Policía, disponible en Android e iOS, permite localizar al policía de cuadrante en caso de emergencias.

Con estas medidas, las autoridades buscan que los festejos patrios se desarrollen en un ambiente seguro, con movilidad ordenada y prevención de accidentes.

