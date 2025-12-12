Perritos peregrinos son abandonados este 2025; operativo los rescata de las calles
Perritos peregrinos abandonados en la Basílica de Guadalupe 2025 son rescatados por operativo; protege cientos de lomitos vulnerables del 8 al 13 de diciembre.
- Miles de perros acompañan a fieles a la Basílica de Guadalupe por devoción o en busca de comida, pero terminan extraviados o abandonados en medio del caos de millones de visitantes el 12 de diciembre
- Cientos de lomitos quedan solos tras las fiestas, expuestos a frío, hambre y riesgos callejeros, con reportes de 200-300 casos anuales agravados por descuidos en transportes y multitudes
- La AGATAN despliega módulos en el atrio y explanada de la Basílica del 8 al 13 de diciembre, ofreciendo resguardo temporal, vacunas, esterilizaciones y adopciones para proteger a estos animales vulnerables
- Voluntarios y rescatistas independientes brindan alimento, agua, desparasitación y revisiones médicas a perritos desorientados o heridos, promoviendo tenencia responsable para evitar abandonos durante las excursiones
- Ciudadanía, asociaciones protectoras y rescatistas independientes se suman para concientizar sobre el abandono animal, reportando ya 10 perritos recuperados en GAM y enfatizando que la devoción debe incluir responsabilidad hacia mascotas