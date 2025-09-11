Confirman muerte de una joven de 22 años tras explosión de pipa en puente de la Concordia

La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo preliminar de ocho personas sin vida sobre la Calzada Ignacio Zaragoza el pasado miércoles 10 de septiembre de este 2025.

Se reportaron más de 90 lesionados tras la explosión en el puente

Ocho personas perdieron la vida tras ser trasladadas a diferentes hospitales

Autoridades continúan investigando los motivos de la explosión

Familiares de los lesionados se encuentran esperando información

Bomberos y Protección Civil trabajó por horas en la zona

