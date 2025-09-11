Confirman muerte de una joven de 22 años tras explosión de pipa en puente de la Concordia
Un familiar de la joven salió del Hospital Magdalena de las Salinas en donde se confirmó el fallecimiento de la mujer de 22 años de edad tras la explosión.
La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo preliminar de ocho personas sin vida sobre la Calzada Ignacio Zaragoza el pasado miércoles 10 de septiembre de este 2025.
- Se reportaron más de 90 lesionados tras la explosión en el puente
- Ocho personas perdieron la vida tras ser trasladadas a diferentes hospitales
- Autoridades continúan investigando los motivos de la explosión
- Familiares de los lesionados se encuentran esperando información
- Bomberos y Protección Civil trabajó por horas en la zona
