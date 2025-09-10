Revelan motivo de la explosión de pipa en Iztapalapa y las autoridades comienzan investigación a detalle

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se convirtió en una tragedia que ha cobrado la vida de cuatro personas y que provocó lesiones en muchas más. Las autoridades de la Ciudad de México ya comenzaron con la investigación para determinar a detalle lo ocurrido y también hallaron el motivo exacto de la explosión.

El accidente ocurrió a la altura del puente de la Concordia, aproximadamente a las 14:20 horas. Las personas lesionadas eran personas inocentes, que simplemente circulaban por la zona y que fueron alcanzados por las llamas de la explosión, las cuales se extendieron casi 50 metros a la redonda.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué provocó la explosión de la pipa en Iztapalapa?

El vehículo tenía una capacidad de carga de 49 mil 500 litros de gas y, aunque no circulaba a exceso de velocidad, las autoridades capitalinas confirmaron que sufrió una violenta volcadura que provocó el estallido inmediato, liberando el gas y provocando una nube inflamable.

Tras su volcadura, la más pequeña chispa desencadenó una enorme explosión en cadena, afectando a 18 vehículos cercanos y provocando quemaduras del nivel más alto posible a quienes estaban más cerca.

Ahora las autoridades de la CDMX investigarán el lugar exacto en donde la pipa perdió el control, para determinar factores como la condición de la vialidad (posibles baches o socavones), así como las maniobras que pudo haber realizado el conductor.

¿Qué se sabe del conductor de la pipa que explotó en Iztapalapa?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, declaró que el chofer sobrevivió, pero que se encuentra en estado grave y ya fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS.

Si el chofer logra recuperarse, será interrogado por las autoridades para deslindar responsabilidades por el accidente. De igual manera, destaca que la pipa pertenece a la empresa llamada Silza, de la subsidiaria Grupo Tomza.

Lista de lesionados por la explosión de la pipa

En la lista destaca que hay algunos menores de edad de 15 y 12 años, así como dos bebés menores de 2 años. También hay tres heridos cuya identidad todavía es desconocida.

Este es el número telefónico del Gobierno de la Ciudad de México para búsqueda de familiares afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia: 55 56 83 22 22

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.