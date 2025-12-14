El problema de los perritos peregrinos en la CDMX y el llamado al rescate responsable
Cada 12 de diciembre, decenas de perritos peregrinos quedan perdidos o abandonados en la CDMX; rescate responsable y adopción son clave para ayudar.
Los “perritos peregrinos” acompañan a fieles o ya viven en la calle y llegan a la CDMX durante las peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe.
- Muchos se pierden o son abandonados cuando los peregrinos regresan en transporte y no caminando.
- El fenómeno ocurre desde hace años y se intensifica cada 12 de diciembre.
- En 2025 aumentó el número de perros abandonados pese a los operativos y rescates.
- El rescate debe ser responsable e incluir atención médica, esterilización y adopción.
