El problema de los perritos peregrinos en la CDMX y el llamado al rescate responsable

Los “perritos peregrinos” acompañan a fieles o ya viven en la calle y llegan a la CDMX durante las peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe.

Muchos se pierden o son abandonados cuando los peregrinos regresan en transporte y no caminando.

cuando los peregrinos regresan en transporte y no caminando. El fenómeno ocurre desde hace años y se intensifica cada 12 de diciembre.

y se intensifica cada 12 de diciembre. En 2025 aumentó el número de perros abandonados pese a los operativos y rescates.

pese a los operativos y rescates. El rescate debe ser responsable e incluir atención médica, esterilización y adopción.

