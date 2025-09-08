Fiscalía CDMX detiene a viuda e hija de “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac, en Hidalgo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión de María “N” y Samantha “N”, viuda e hija de Felipe de Jesús “N”, alias El Ojos, exlíder del Cártel de Tláhuac.

Ambas eran buscadas por su presunta participación en el delito de asociación delictuosa, derivado de hechos ocurridos en diciembre de 2020.

Familiares de ‘El Ojos’ fueron trasladas al Penal de Santa Martha

El operativo se llevó a cabo el pasado domingo 7 de septiembre en la colonia Valle de San Javier, en Pachuca, Hidalgo, con apoyo de la Procuraduría General de Justicia estatal.

Tras su captura, fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en espera de que se defina su situación jurídica.

María “N” asumió el control del Cártel de Tláhuac

De acuerdo con las investigaciones, María “N” habría asumido el liderazgo del Cártel de Tláhuac tras la muerte de El Ojos en 2017, durante un enfrentamiento con la Marina en la alcaldía Tláhuac.

Su papel habría sido central en la disputa por el control de la venta y distribución de drogas frente a organizaciones rivales como La Unión Tepito y Los Rodolfos.

Por su parte, Samantha “N”, alias Sam, está identificada como operadora financiera y probable responsable de la comercialización de narcóticos en la zona, lo que la convirtió en pieza clave dentro de la estructura delictiva, según las autoridades.

Las dos mujeres contaban con orden de aprehensión

Las dos mujeres contaban con órdenes de aprehensión desde hace varios años. En abril de 2024, la FGJCDMX ofreció recompensas para localizar a ambas, lo que permitió fortalecer las labores de inteligencia que culminaron en su captura.

La dependencia recordó que se mantiene activa una recompensa de 500 mil pesos para dar con el paradero de Liliana “N”, alias Lili o La Voz, también hija de El Ojos .

Ella es señalada como probable responsable de coordinar la venta de droga bajo las órdenes de su madre.

Antecedentes del Cártel de Tláhuac

El Cártel de Tláhuac surgió a principios de la década de 2000 y se consolidó bajo el liderazgo de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos. La organización se caracterizó por el control del narcomenudeo en la zona oriente de la capital, particularmente en Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco.

Tras la muerte de su líder, las pugnas internas y enfrentamientos con grupos antagónicos derivaron en una ola de violencia que marcó a la capital y el Valle de México.

