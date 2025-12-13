Marchas, bloqueos y rodadas en CDMX hoy; alcaldía Cuauhtémoc la más afectada

Este sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo varias movilizaciones sociales en la CDMX y de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se realizarán varios bloqueos y rodadas en distintos puntos de la capital por lo que habrá cierres viales, así que se recomienda tomar previsiones y buscar alternativas viales.

Bloqueos en la alcaldía Cuauhtémoc

Colectiva Minerva realizará una concentración en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales ubicado en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael a las 13:00 horas.

Integrantes del colectivo "Por un México mejor" llevarán a cabo una manifestación en Plantón por los +43 en Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, colonia Cuauhtémoc a las 14:00 horas.

El colectivo "Libres ya" se manifestará en Espacio de Encuentros “Clandestina” ubicado en Dr. Atl No. 128, colonia Santa María la Ribera a las 17:30 horas.

Comerciantes otomíes independientes realizarán bloqueos en la Secretaría de Gobierno ubicada en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.

Rodadas en CDMX este sábado

Por otro lado, también se llevarán a cabo rodadas en estas zonas de la ciudad:

07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, Carretera Picacho Ajusco KM 25, alcaldía Tlalpan y en Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, colonia Jardines del Pedregal con destino al Circuito de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

También habrá rodada en Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, Av. Año de Juárez No. 1900, colonia San Luis Tlaxialtemalco y en Galaxy Bikes Revolución en Av. Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes rumbo a Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

12:00 horas en Monumento a la Revolución con destino al Club Campestre Teotihuacán, Autopista México Tuxpan, salida km 27, San Martín de las Pirámides, Estado de México.

19:30 horas en Banco de Bienestar ubicado en Av. 16 de Septiembre y Francisco Goytia, colonia Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco rumbo a Calle Oriente 13 y Av. Norte 1, colonia Cuchilla del Tesoro, alcaldía Gustavo A. Madero.

19:50 horas en Parque de los Periodistas Ilustres en Av. Congreso de la Unión y Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza con destino a Calle Oriente 13 y Av. Norte 1, colonia Cuchilla del Tesoro, alcaldía Gustavo A. Madero.

20:30 horas en Cuchilla del Tesoro, alcaldía Gustavo A. Madero hacia el Bar “El Carajo” Hacienda de Gavia No. 63, colonia Impulsora Popular Avícola, Nezahualcóyotl, Estado de México.

