No más citas: Personas que podrán sacar la licencia permanente de CDMX en línea en 2026

Luego de que se hiciera oficial que se amplió el plazo para poder tramitar la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (CDMX), se abrió la oportunidad para que ciertos ciudadanos de la capital puedan realizar el trámite correspondiente sin la necesidad de agendar cita en línea.

Y es que de acuerdo con las estipulaciones de las autoridades capitalinas, a lo largo del próximo 2026 aquellas personas que ya cuenten con una licencia Tipo A podrán realizar el trámite en línea sin agendar cita ni presentarse en los módulos de la Tesorería o la Secretaría de Movilidad (Semovi).

De igual forma, es importante señalar que se puede acudir a los kioscos de la Tesorería o Macromódulos de la misma Semovi sin cita para tramitar la licencia permanente de la CDMX, esto siempre y cuando se presenten los documentos requeridos.

Requisitos para sacar la licencia permanente en línea

Para poder tramitar la licencia de conducir permanente en línea y sin cita, es vital que los conductores cuenten con su Llave CDMX, la app CDMX y la licencia física Tipo A vigente para poderla digitalizar.

Será en este punto que se deberá realizar el pago de los mil 500 pesos de la licencia vitalicia, así como subir los documentos requeridos como la identificación oficial y el comprobante de domicilio.

¿Cómo sacar la licencia permanente de la CDMX en línea?

Los pasos para poder sacar la licencia en línea, son los siguientes:

Descarga la app CDMX

Realiza el pago de los mil 500 pesos del trámite para obtener la línea de captura

Ingresa a la app CDMX y vincula tu cuenta para verificar la digitalización de la licencia

Es importante mencionar que para las personas que vayan a sacar su licencia de conducir por primera vez, será completamente obligatorio agendar cita, presentar los documentos solicitados y acreditar el examen correspondiente.

Precio de la licencia permanente sin cita en CDMX en 2026

Al igual que a lo largo de este 2025, el precio de la licencia permanente de la CDMX en 2026 se mantendrá en los mil 500 pesos, esto de conformidad con lo anunciado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

