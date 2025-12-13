Autoridades alertaron por microsismo de magnitud 2.2 registrado en Xochimilco, CDMX

La tarde de este sábado 13 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional reportó un microsismo de magnitud 2.2 con epicentro en Xochimilco, al sur de la CDMX. El evento ocurrió a las 15:46 horas y tuvo una profundidad de apenas dos kilómetros, lo que explica por qué fue perceptible en zonas cercanas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Protección Civil informó que no se registraron daños ni personas lesionadas. Vecinos de Xochimilco y áreas colindantes con Milpa Alta reportaron una sacudida breve, descrita como un jalón seco de pocos segundos.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. XOCHIMILCO, CDMX 13/12/25 15:46:51 Lat 19.21 Lon -99.10 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 13, 2025

¿Qué caracteriza a los microsismos urbanos?

Estos movimientos telúricos tienen magnitudes menores a 4.0 y se originan a poca profundidad. Su duración suele ser corta, pero la cercanía al epicentro puede intensificar la sensación del movimiento.

A diferencia de los grandes sismos del Pacífico, se generan dentro del Valle de México. Especialistas señalan que siempre han existido, aunque hoy se detectan mejor gracias a redes de monitoreo más precisas.

¿Por qué ocurren en la CDMX?

La capital se localiza en el Eje Volcánico Transmexicano, una región con pequeñas fallas geológicas activas. En el sur destacan zonas como Chichinautzin y la Sierra de las Cruces.

El hundimiento diferencial del suelo lacustre influye en la dinámica local. Sin embargo, estos eventos no anticipan sismos mayores ni incrementan el riesgo inmediato.

Riesgos reales y recomendaciones

Aunque no suelen causar daños, la superficialidad puede generar aceleraciones intensas cerca del epicentro. Por ello, su análisis resulta clave para mejorar normas de construcción.

Así se sienten los sismos en Chihuahua

Autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras y revisar inmuebles tras el movimiento. La alerta sísmica no se activa en estos casos, ya que está diseñada para sismos lejanos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.