¡Evita multas! Restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 13 de diciembre

Si estás pensando en salir en familia este sábado 13 de diciembre te tenemos información importante, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que el programa Hoy No Circula aplicará para los autos con número de placa par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0 en toda la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que se informó que las restricciones aplicarán a partir de las 05:00 hasta las 22:00 horas de este sábado en las entidades antes mencionadas.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS. Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Multas por no respetar el Hoy No Circula sabatino

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), no respetar el Hoy No Circula puede generar multas entre 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el conductor en cuestión.

Es importante aclarar que las autoridades de tránsito, están completamente facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor. Será en este lugar en donde se deberán efectuar los pagos correspondientes de la multa emitida.

Autos exentos al Hoy No Circula este 13 de diciembre

A pesar de los autos con restricciones antes mencionados, es importante señalar que la CAMe establece que un sector de la población está exento al Hoy No Circula . Estos son los siguientes:

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos

Vehículos con holograma de verificación 0, 00

Motos

Por otro lado, se estipula que los autos con placa de personas con discapacidad también cuentan con permisos especiales para poder transitar tanto en la CDMX como en el Edomex.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

