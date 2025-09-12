¡Fiestas patrias sin alcohol! La alcaldía que tendrá Ley Seca el 15 y 16 de septiembre en CDMX

Estamos a un par de horas de que se lleven a cabo las fiestas patrias de este 2025 en la Ciudad de México (CDMX), por lo cual a través de la Gaceta Oficial de la capital la alcaldía Tláhuac informó que este próximo 15 y 16 de septiembre entrará en vigor la Ley Seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con lo mencionado en la Gaceta , la prohibición de la comercialización de estas bebidas aplicará en los establecimientos mercantiles de toda la alcaldía Tláhuac, esto con la finalidad de evitar accidentes relacionados con el consumo excesivo de las mismas.

Así se vivió el Primer Festival de Caldo Tlalpeño en CDMX [VIDEO] ¡Aún estás a tiempo de ir! En Tlalpan ya inició el Festival del Caldo Tlalpeño; conoce cómo enamoró a las familias mexicanas y lo rico de la comida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿A qué hora inicia la Ley Seca en Tláhuac?

La Ley Seca que entrará en vigor en la demarcación antes mencionada, iniciará desde las 00:00 del 15 de septiembre y se mantendrá vigente hasta la misma hora del martes 16 del mismo mes.

Será dentro de ese periodo de tiempo que todos los comercios de la demarcación no podrán vender ningún tipo de bebida alcohólica sin importar su graduación, esto de conformidad con las normativas de la capital.

¿Quiénes sí podrán vender alcohol durante las fiestas patrias?

Pese a lo antes mencionado, se determinó que los establecimientos de impacto vecinal que expendan alimentos preparados, sí podrán vender alcohol pero al copeo, esto siempre y cuando cuenten con las autorizaciones correspondientes en regla.

La normativa de la Ley Seca señala que esta excepción no incluye la venta de botanas, sino los consumos de un servicio completo.

Las restricciones de la normativa aplican en los siguientes puntos:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Tiendas de autoservicio y departamentales

Multas y sanciones por no respetar la Ley Seca en CDMX

Es importante mencionar que las personas que hagan caso omiso a la restricción antes mencionada, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 375.94 a los 3 mil 394.20 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

Es importante señalar que las multas y sanciones por no respetar esta ley no son a nivel federal, pues cada una de las entidades del país cuenta con sus castigos correspondientes.

Habrá operativo de alcoholímetro en CDMX por fiestas patrias

Vale la pena mencionar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), informó que desde la madrugada del jueves 11 y hasta las últimas horas del martes 16 de septiembre, estará activo el programa “Conduce sin Alcohol”, esto con puntos de alcoholímetros en varias zonas de la capital.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.