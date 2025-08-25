Lugares en donde no aplica la Ley Seca que impusieron en alcaldía de CDMX

Miles de personas de Tlalpan sufrirán por la ley seca que se anunció en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, esta alcaldía de la Ciudad de México (CDMX) se quedará sin venta de alcohol del martes 26 al domingo 31 de agosto, extendiéndose durante seis largos días.

El anuncio no es algo nuevo, ya que cada año durante estas mismas fechas las autoridades han decidido implementar esta misma medida pensando en la seguridad de las personas durante las festividades religiosas de la Iglesia de San Agustín de las Cuevas.

Ley seca en Tlalpan durante seis días

Es así que la ley seca se aplicará en la colonia Tlalpan Centro durante seis días consecutivos. Comienza el martes 26 y terminará hasta las 24:00 horas del domingo 31 de agosto, por lo que miles de personas se quedarán sin venta de alcohol.

Específicamente, los establecimientos que venden o en donde se consume alcohol, deberán quedarse sin este servicio durante casi una semana, incluyendo vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y más.

Ley seca también prohíbe el consumo de alcohol en Tlalpan, CDMX

Por si fuera poco, la implementación de la ley seca también prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, específicamente, en cualquier establecimiento o actividad cercano o relacionado con las festividades que se realizan por la Iglesia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan Centro.

Excepciones a la ley seca en Tlalpan, CDMX

Cabe destacar que también hay una excepción a la ley seca , la cual aplica para los establecimientos mercantiles considerados de “impacto zonal y vecinal”, en su mayoría, los restaurantes que tienen la finalidad principal de vender alimentos preparados.

Si dichos restaurantes cuentan con autorización vigente para vender bebidas alcohólicas al copeo, podrán continuar con la misma, siempre y cuando sea en el horario establecido en su licencia de autorización.

