OFICIAL: Metro amplía su horario este 31 de diciembre por Año Nuevo y su celebración en CDMX

La celebración por el Año Nuevo este 31 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) será una de las más grandes del mundo, por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dado la instrucción de ampliar el horario del Metro , para que miles de personas puedan usarlo para regresar a casa.

En años anteriores, el Metro terminaba su servicio a las 22:30 horas; sin embargo, este 2025 hará un cambio importante que aplicará en la mayoría de las líneas que tiene.

El nuevo horario del Metro CDMX en Año Nuevo

De esta manera, el Metro de la CDMX informó a través de un comunicado en redes sociales que su horario de servicio el 31 de diciembre se extenderá hasta la 1:00 de la mañana del jueves 1 de enero, aunque solo en algunas líneas:



Línea 1 (Pantitlán - Observatorio)

Línea 2 (Tasqueña - Cuatro Caminos)

Línea 3 (Indios Verdes - Universidad)

Línea 8 (Garibaldi - Constitución de 1917)

Línea 9 (Pantitlán - Tacubaya)

En las otras líneas, el servicio terminará a las 23:00 de la noche, para que los usuarios puedan tomar previsiones en sus trayectos.

Horario del Metro el 31 de diciembre de 2025|X: @AdrianRubalcava

¿Cuál será el horario del metro el 1 de enero del 2026?

Por otro lado, las autoridades también informaron que el Metro operará con horario de día feriado el 1 de enero, es decir, comenzará a dar servicio a las 7:00 am y terminará hasta las 24:00 horas.

¿Cuál será el costo del Metro CDMX en 2026?

De igual manera, existió incertidumbre ante un posible aumento en el precio del Metro en el 2026, pero las autoridades capitalinas ya confirmaron que no será así. El precio del Metro seguirá en 5 pesos durante todo el año, lo que lo mantiene como uno de los sistemas de transporte más baratos del mundo.

