Líneas del Metro CDMX con retrasos de más de 10 minutos este jueves 11 de septiembre
Es muy importante que consideres que los tiempos de recorrido del Metro CDMX pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.
El Metro y Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX; sin embargo, durante la mañana es muy común que haya aglomeraciones y retrasos y hoy jueves 11 de septiembre, se registra lento avance en la línea 3, 9 y A y el tren en la línea B está tardando más de 10 minutos en avanzar.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Cómo va el avance en el Metro CDMX?
Usuarios reportan que en la línea 9 hay poca afluencia pero los trenes se quedan detenidas por más de 5 minutos en la estación Pantitlán.
Además, en la línea 8 los convoys con dirección a Constitución de 1917 están tardando en pasar hasta 15 minutos.
En la línea B, el tiempo de espera para abordar el tren en Neza es de 8 minutos y en la estación Tláhuac de la línea 12 los trenes están tardando en salir.
Tarjeta de Movilidad Integrada ya se puede usar en el Mexibús
La Secretaría de Movilidad de la CDMX dio a conocer que la Tarjeta de Movilidad Integrada servirá también para el Mexibús.
STC informa sobre cierre de estación en la línea 2
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), la estación Zócalo/Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso por lo que recomiendan a los usuarios tomar previsiones o buscar alternativas viales.
Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 11, 2025
Líneas del Metrobús operan con normalidad
El Metrobús informó que el servicio en las 7 líneas es regular, pero en la línea 1 hay afluencia de usuarios en la estación El Caminero. La línea 2 reporta aglomeraciones en Tepalcates y Tacubaya. En la línea 7 los trenes están tardando en pasar.
¿Cómo tramitar la tarjeta para entrar gratis al Metro y Metrobús en CDMX?
La Tarjeta Incluyente es una herramienta que permite acceder al Metro y Metrobús de forma gratuita.
Horario del Metro y Metrobús CDMX
El Metro CDMX brinda servicio todos los días en los siguientes horarios:
- Días laborales: 05:00 a las 00:00 horas
- Sábados: 06:00 a las 00:00 horas
- Domingos y días festivos: 07:00 a 00:00 horas
Mientras que el Metrobús opera de la siguiente manera:
- Lunes a sábado: 04:30 a las 00:00 horas
- Domingos y días festivos: 05:00 a las 00:00 horas
Pero, para brindar mayores opciones de movilidad en la noche, la línea 1 del Metrobús que circula sobre Avenida Insurgentes brindará servicio los viernes y sábados hasta las 01:00 horas.
Las unidades tendrán un intervalo de paso aproximado de 10 minutos y las últimas salidas serán de la estación Insurgentes a las 01:00 horas con dirección a El Caminero e Indios Verdes.
Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.