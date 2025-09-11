Líneas del Metro CDMX con retrasos de más de 10 minutos este jueves 11 de septiembre

El Metro y Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX; sin embargo, durante la mañana es muy común que haya aglomeraciones y retrasos y hoy jueves 11 de septiembre, se registra lento avance en la línea 3, 9 y A y el tren en la línea B está tardando más de 10 minutos en avanzar.

¿Cómo va el avance en el Metro CDMX?

Usuarios reportan que en la línea 9 hay poca afluencia pero los trenes se quedan detenidas por más de 5 minutos en la estación Pantitlán.

Además, en la línea 8 los convoys con dirección a Constitución de 1917 están tardando en pasar hasta 15 minutos.

En la línea B, el tiempo de espera para abordar el tren en Neza es de 8 minutos y en la estación Tláhuac de la línea 12 los trenes están tardando en salir.

STC informa sobre cierre de estación en la línea 2

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), la estación Zócalo/Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso por lo que recomiendan a los usuarios tomar previsiones o buscar alternativas viales.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 11, 2025

Líneas del Metrobús operan con normalidad

El Metrobús informó que el servicio en las 7 líneas es regular, pero en la línea 1 hay afluencia de usuarios en la estación El Caminero. La línea 2 reporta aglomeraciones en Tepalcates y Tacubaya. En la línea 7 los trenes están tardando en pasar.

Horario del Metro y Metrobús CDMX

El Metro CDMX brinda servicio todos los días en los siguientes horarios:

Días laborales: 05:00 a las 00:00 horas

Sábados: 06:00 a las 00:00 horas

Domingos y días festivos: 07:00 a 00:00 horas

Mientras que el Metrobús opera de la siguiente manera:

Lunes a sábado: 04:30 a las 00:00 horas

Domingos y días festivos: 05:00 a las 00:00 horas

Pero, para brindar mayores opciones de movilidad en la noche, la línea 1 del Metrobús que circula sobre Avenida Insurgentes brindará servicio los viernes y sábados hasta las 01:00 horas.

Las unidades tendrán un intervalo de paso aproximado de 10 minutos y las últimas salidas serán de la estación Insurgentes a las 01:00 horas con dirección a El Caminero e Indios Verdes.

