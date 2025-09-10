Confirman muertes tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa

Luego de varias horas del accidente en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, las autoridades confirmaron tres muertes como consecuencia de las quemaduras graves.

Durante la tarde de este miércoles se registró el accidente que dejó decenas de heridos, tras el estallido de una pipa. En videos se observa a personas con quemaduras severas pidiendo auxilio de las autoridades.

Los heridos a diversos hospitales entre ellos el hospital Juan Ramón de la Fuente, Ampliación Emiliano Zapata, IMSS Los Reyes La Paz, ISSSTE Morelos, ISSSTE Zaragoza, Rubén leñero y Instituto Nacional de Rehabilitación.

Cifra de muertos y heridos por la explosión de la pipa de gas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó hacia las 19:00 horas del 10 de septiembre la cifra de tres muertos y al menos 70 lesionados , de los cuales 2 se encuentran en calidad de desconocidos.

Antes, se había dado a conocer que algunos de los lesionados se encontraban en una condición de gravedad por las heridas que les provocó el fuego.

Acompañada por el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, la jefa de Gobierno agradeció la colaboración de los servicios de emergencia del Estado México, además informaron que en las próximas dos horas seguirán las labores para liberar la vialidad y en el resto de la noche continuarán trabajando para retirar todos los vehículos.

Al concluir el mensaje, la mandataria capitalina publicó en su cuenta de X la lista de los lesionados, entre ellos dos bebés no mayores de dos años, además de tres adolescentes, dos de 12 y una de 15 años.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Chofer de la pipa se encuentra grave

Explicaron que el chofer de la pipa se reporta grave y se encuentra en el Hospital Magdalena de las Salinas, además indicaron que conocen el nombre de la empresa responsable de la pipa y junto con las autoridades del Edomex apoyarán a las víctimas.

