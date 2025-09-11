Bloqueos y marchas cerrarán calles en la CDMX este jueves 11 de septiembre

Las manifestaciones y marchas provocarán bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) este jueves 11 de septiembre en calles principales y vialidades por las que todos los días pasan miles de automovilistas. Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y Avenida México Coyoacán serán las más afectadas, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudada.

Durante el día también se esperan 11 concentraciones, 5 citas agendadas, 7 rodadas ciclistas, 15 eventos de esparcimiento y 1 rodada de motociclistas. Las manifestaciones comenzarán desde las 7:00 y podrían terminar a las 17:00 horas.

Usuarios de la Energía Eléctrica marcharán en Cuauhtémoc

La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica realizarán una marcha a las 7:30 horas, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Avenida Paseo de la Reforma No.164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc rumbo a Palacio Nacional. Exigen una audiencia con la presidenta para que sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

Mujeres emprendedoras marcharán en Avenida Insurgentes Norte

Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transporte marcharán de la Estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro, ubicada en Avenida Insurgentes Norte, colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, con destino a la Secretaría de la Función Pública Avenida Insurgentes Sur No.1735, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Otros bloqueos en la CDMX este jueves

Empresarios y madres buscadoras de Sinaloa “Confederación Patronal de La República Mexicana” se manifestarán frente a Palacio Nacional. Exigen una audiencia con la presidenta para tratar temas relacionados con la inseguridad en el estado de Sinaloa.

se manifestarán frente a Palacio Nacional. Exigen una audiencia con la presidenta para tratar temas relacionados con la inseguridad en el estado de Sinaloa. El colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México continuarán la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.



