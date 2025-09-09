Marchas y bloqueos afectarán calles importantes de la CDMX este martes 9 de septiembre
Colectivos y trabajadores petroleros bloquearán calles de la CDMX y afectarán el tránsito en vialidades como Paseo de la Reforma y Congreso de la Unión.
La Ciudad de México (CDMX) prevé el cierre de varias calles debido a las marchas y bloqueos que habrá este martes 9 de septiembre, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que llamó a quienes deben de llegar a su trabajo o escuela a salir con anticipación para evitar aglomeraciones; las vialidades más afectadas serán Paseo de la Reforma y Congreso de la Unión.
Según la Agenda de Movilizaciones, en la capital también habrá 5 manifestaciones, 3 rodadas ciclistas, así como eventos deportivos y religiosos que dificultarán el paso de peatones y vehículos en las zonas cercanas al Monumento a la Revolución, el Senado de la Rpública y el Congreso de la Ciudad de México.
Marchas que habrá en la CDMX este martes
Integrantes de Petroleros y Mexicanos del sureste marcharán del Ángel de la Independencia, Avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, rumbo a Palacio Nacional, para exigir justicia en sus derechos y prestaciones. Las movilizaciones comenzarán desde las 7:00 de la mañana.
El colectivo No Más Hijos Rehenes marcharán a las 10:00 de la mañana del Congreso de la Unión Cámara de Diputados, No.66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, rumbo al Senado de la República.
Otros bloqueos en la CDMX este martes
Mexicanos Unidos por la Verdad se manifestarán en el Monumento a la Revolución, a las 10:00 de la mañana, donde solicitarán medidas urgentes contra denuncias de hechos falsos t apoyo a sus iniciativas.
A las 11:00 de la mañana, el Movimiento Cannábico Mexicano, se manifestará en el Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma y exigirán a las autoridades la regulación del consumo y cultivo como parte del derecho humano.
