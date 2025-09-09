Marchas y bloqueos afectarán calles importantes de la CDMX este martes 9 de septiembre

La Ciudad de México (CDMX) prevé el cierre de varias calles debido a las marchas y bloqueos que habrá este martes 9 de septiembre, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que llamó a quienes deben de llegar a su trabajo o escuela a salir con anticipación para evitar aglomeraciones; las vialidades más afectadas serán Paseo de la Reforma y Congreso de la Unión.

Según la Agenda de Movilizaciones, en la capital también habrá 5 manifestaciones, 3 rodadas ciclistas, así como eventos deportivos y religiosos que dificultarán el paso de peatones y vehículos en las zonas cercanas al Monumento a la Revolución, el Senado de la Rpública y el Congreso de la Ciudad de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Marchas que habrá en la CDMX este martes

Integrantes de Petroleros y Mexicanos del sureste marcharán del Ángel de la Independencia, Avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, rumbo a Palacio Nacional, para exigir justicia en sus derechos y prestaciones. Las movilizaciones comenzarán desde las 7:00 de la mañana.

El colectivo No Más Hijos Rehenes marcharán a las 10:00 de la mañana del Congreso de la Unión Cámara de Diputados, No.66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, rumbo al Senado de la República.

Marcha por la paz en Culiacán: Ciudadanos de Sinaloa exigen un alto a la violencia [VIDEO] Organizaciones y ciudadanía tomarán la avenida Álvaro Obregón, principal vialidad de Culiacán, para exigir el restablecimiento de la paz en Sinaloa, a un año del estallido de una ola de violencia.

Otros bloqueos en la CDMX este martes

Mexicanos Unidos por la Verdad se manifestarán en el Monumento a la Revolución, a las 10:00 de la mañana, donde solicitarán medidas urgentes contra denuncias de hechos falsos t apoyo a sus iniciativas.

A las 11:00 de la mañana, el Movimiento Cannábico Mexicano, se manifestará en el Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma y exigirán a las autoridades la regulación del consumo y cultivo como parte del derecho humano.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.